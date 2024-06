Tatăl lui Jador, dezvăluiri neașteptate despre sarcina Oanei Ciocan: ”Eu sunt deja bunic!”

După ce și-a cerut iubita în căsătorie, Jador și-a exprimat dorința de a avea un copil cu partenera sa. Coincidență sau nu, în spațiul public au apărut mai mult zvonuri cum că Oana Ciocan ar aștepta un bebeluș. Tatăl manelistului a dezvăluit care este, de fapt, adevărul din spatele acestor speculații.

După ce a declarat că și-a găsit liniște și este îndrăgostit de femeia visurilor lui, Jador și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan – chiar în timpul emisiunii Survivor All Stars. Având în vedere că manelistul a declarat de nenumărate ori că își dorește o familie numeroasă, recent au apărut mai multe speculații referitoare la o posibilă sarcină a fostei Războinice.

Zvonurile au fost alimentate chiar de Jador – care a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa personală de Facebook în care dă de înțeles că Oana ar fi gravidă. Manelistul le-a spus fanilor că trăiește momente de vis alături de logodnica lui și că abia așteaptă să devină tătic pentru prima dată, însă nu și că iubita lui este însărcinată. Mesajul a fost interpretat greșit de majoritatea utilizatorilor din social-media.

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi un singur trup.”

(Geneza 2:24) Eu chiar am câștigat …(n.r. competiția din Republica Dominicană)! Am câștigat fericirea te iubesc cel mai mult din lumea asta! Nu îmi pare rău ca am plecat și am renunțat la șansa aceea de a câștiga bani când ei nu mi au adus împlinire niciodată! În schimb tu mi ai umplut inima de dragoste și izvorăște în mine fericirea! SOȚIA MEA SUPERBĂ ABIA AȘTEPT SĂ FIM 3!”, a fost mesajul postat de Jador, ieri seară.