Tatăl tânărului de 19 ani, care a provocat accidentul mortal din Petroșani, a rupt tăcerea: „El o să plătească pentru faptele lui”

Tatăl tânărului de 19 ani, care a provocat accidentul cumplit din Petroșani, unde un copil de 11 ani și-a pierdut viața, a rupt tăcerea și a vorbit despre faptele comise de fiul său. Bărbatul susține că fiul său se afla în autoturism cu fratele mai mic, în vârstă de 9 ani. A fugit de la locul accidentului, pentru a-l aduce acasă. Dar nu a mai ajuns la domiciliu, pentru că la Aninoasa a fost prins de polițiști. Iată ce declarații a făcut tatăl tânărului de 19 ani care a lovit un grup de copii pe trecerea de pietoni, cauzând decesul unuia dintre ei.

Nițariu Vasile, tatăl tânărului de 19 ani care a lovit mai mulți copii pe o trecere de pietoni din Petroșani, cauzând decesul unuia dintre ei, a vorbit despre faptele comise de fiul său. Bărbatul recunoaște faptul că fiul lui și-a achiziționat destul de recent un autoturism, însă nu avea documentele care să ateste că poate rula cu ea pe șosele. Miercuri seara, Claudiu, tânărul care a provocat tragedia, se întorcea spre casă.

„Am aflat după aproximativ o oră, ne-a sunat o cunoștință și după aceea am intrat pe internet unde am văzut știrea. Nu a mai ajuns acasă, a fost prins la Aninoasa de către poliție. Și-a cumpărat o mașină de curând, din banii lui, din păcate nu avea acte, nu l-am încurajat niciodată, ca părinți, să facă lucrul ăsta, dar dacă și legea a fost permisibilă nu poți să le impui prea multe. Inclusiv o dată am avut o discuție în familie și mi-a zis un domn polițist, omul mi-a spus legea, cât timp nu face nimic, nu putem lua măsuri. Dacă face ceva, răspunde. Din păcate, uite unde s-a ajuns. Acum a făcut ceva și răspunde. Dar de ce trebuie să se ajungă aici? De ce, ca părinte, nu poți să-l restrângi puțin, să-l aduni când îl vezi că greșește?”, a spus tatăl tânărului de 19 ani.

Vezi și AU IEȘIT LA IVEALĂ NOI DETALII ÎN CAZUL ȘOFERULUI DE 19 ANI CARE A LOVIT ȘASE COPII PE TRECEREA DE PIETONI. CE ALCOOLEMIE AVEA

Tatăl tânărului de 19 ani care a provocat tragedia din Petroșani: „Cel de 9 ani a fost cu el în mașină”

În continuare, tatăl tânărului a declarat faptul că fiul său nu se afla singur în autoturismul pe care îl conducea fără permis, ci alături de fratele mai mic, în vârstă de nouă ani. Se întorceau din Petroșani, unde au mers la un biliard, alături de încă un prieten de-ai săi. Tânărul a fugit de la locul accidentului și a fost prins în Aninoasa.

„Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, îmi pare rău de familiile care suferă acum. Că sunt și eu om și îmi pare rău. Să nu creadă că e dintr-o familie defăimată, stricată, suntem oameni buni. Nu a creat probleme, dar nu ascultă tot ce-i spui, așa sunt tinerii din ziua de azi. Am știut (n.r. că se urcă fără permis la volan), dar ce puteam să fac? Cel de 9 ani a fost cu el în mașină. Nu îi caut scuze, el a fugit de la locul accidentului, așa a spus copilul cel mic, a fugit doar cu dorința să-l aducă pe frate acasă, în siguranță. (…) Au fost în Petroșani la biliard, undeva în Petroșani, el a fost cu încă un prieten”, a continuat bărbatul la Mondo TV.

Citește și ȚI SE SFÂȘIE SUFLETUL! REACȚIA MAMEI MINORULUI DE 11 ANI CARE A MURIT, DUPĂ CE A FOST LOVIT PE TRECEREA DE PIETONI, ÎN PETROȘANI: „NENOROCITULE, MERIŢI SĂ MORI!”

Bărbatului îi pare rău de faptele comise de fiul său în vârstă de 19 ani. De asemenea, acesta a declarat faptul că tânărul va plăti pentru ceea ce a făcut.

„Eu de asta am și venit aici, doar pentru motivul ăsta, nu să justific greșeala fiului meu. Îmi pare rău, m-am uitat pe filmări, ce au apărut pe internet. Ce poate să fie mai rău de așa? Îmi pare foarte rău, nu e vina noastră, l-am crescut bine, va plăti foarte bine pentru ce a făcut. E regretabil. Condoleanțe familiei. Mi s-a rupt mie sufletul, că sunt și eu părinte. Îmi pare rău de toată lumea. El o să plătească pentru faptele lui”, a mai spus tatăl tânărului de 19 ani.