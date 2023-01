Nicolae, tatăl lui Ianis Zicu, ar fi “terorist” de meserie, potrivit informațiilor CANCAN.RO. Bărbatul a fost “denunțat” reporterilor site-ului nr. 1 din România de un vecin, iar acuzele nu ar fi deloc de neglijat. Aflați, în continuare, motivul pentru care părintele ex-internaționalului roman a devenit persoana non grata în blocul unde locuiește. Te tăvălești de râs!

Tatăl lui Ianis Zicu locuiește într-un bloc din Constanța, aflat pe Strada Alexandru Lăpușneanu. Vecinii sunt, însă, exasperați de comportamentul său. Potrivit acestora, nea Nicu, așa cum este cunoscut în cartier, le-ar da “teroare”, încălcând anumite reguli de bun simț. Oamenii au ajuns, pur și simplu, la capătul răbdării și au ales să-și strige disperarea reporterilor CANCAN.RO.

“Am avut foarte multe discuții cu dânsul referitor la locurile de parcare pe care nu le plătește. Se ceartă cu toată lumea pe locurile de parcare, el e obișnuit să parcheze la orice oră. În afară de acest lucru, are foarte multe calorifere în casă, și le-a pus în mod ilegal. De aceea nu este de acord să-și pună repartitoare, motiv pentru care nimeni din tot blocul nu poate să-și pună repartitoare și riscăm toți amenzi. Am înțeles că este asistat social și el nu plătește costurile de încălzire. Are pretenții și o atitudine care nu mi se pare în regulă. Eu sunt chiriașă de ani întregi aici, este un bloc cu patru etaje, fără lift, nu-mi pasă de cine este fiul lui”, ne-a declarat unul dintre vecinii tatălui lui Ianis Zicu.

Vecinii vor să ajungă la Primărie

Este, practic, o problemă care, cu siguranță, este comună și în alte blocuri, nu doar din Constanța. În acest caz, Nicolae Zicu se ține tare pe poziții. Nu i-ar păsa, sub nicio formă, că ar fi ajuns la cuțite cu vecinii. Își vede propriul interes și nu ar avea nicio jenă față de cei cu care locuiește în imobil. CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu desfășurarea situației. Cert este că vecinii iau în calcul inclusiv să meargă în audiență la Primărie, cu speranța că problema va fi rezolvată.

Cine este Ianis, fiul lui Nicolae Zicu

Ianis Alin Zicu este un fost fotbalist, în prezent antrenor. A debutat în Divizia A la data de 14 aprilie 2001, pentru Dinamo București, în meciul împotriva echipei Gaz Metan Mediaș. A fost golgheterul sezonului 2010-2011 al Ligii I cu 18 goluri, când juca la Poli Timișoara. Are 12 selecții sub “tricolor” și a marcat un gol. Inter Milano, Parma și Rapid sunt doar câteva dintre echipele unde a fost legitimat ca jucător. Ultima echipă pe care a pregătit-o a fost Concordia Chiajna.