Tavi Clonda nu a avut nicio reținere și a demascat cele mai mari defecte ale partenerei sale! Ce a putut să spună despre Gabriela Cristea

De mai bine de 10 ani, Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu. Cei doi și-au construit o familie frumoasă, iar cele două fetițe pe care le au împreună au completat prefect tabloul. Însă, chiar dacă au demonstrat că sunt un cuplu puternic, cei doi au câteva lucruri să își reproșeze, iar Tavi Clonda nu s-a sfiit să dezvăluie cele mai mari defecte ale soției sale.

Recent, Tavi Clonda a fost invitat în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță și supus provocării sosurilor picante. Artistul a trebuit să răspundă întrebărilor incomode și nu s-a dat în spate de la nimic. Mai mult, acesta nu s-a sfiit nici să dezvăluie cele mai mari defecte ale Gabrielei Cristea.

Tavi Clonda a spus tot despre soția sa

Așa cum spuneam, Tavi Clonda nu s-a ferit să răspundă întrebărilor picante puse de către Cătălin Măruță. Printre altele, artistul a fost nevoit să enumere trei defecte și trei calități ale soției sale și nu a stat prea mult pe gânduri.

Astfel, publicul a aflat că Gabriela Cristea este o fire cât se poate de încăpățânată, o persoană rece și este și impulsivă. Acestea trei defecte au fost enumerate de Tavi Clonda, care a ținut să precizeze că uneori ar avea nevoie de mai multă căldură din partea soției sale.

De asemenea, artistul nu a uitat nici de calități și a spus că Gabriela Cristea este totuși o soție iubitoare, o profesionistă și o femeie frumoasă. După ce a enumerat atât calitățile, cât și defectele, Tavi Clonda a avut opțiunea de a nu dezvălui întrebarea, tocmai pentru ca publicul să nu afle despre cine este vorba. Însă, cântărețul nu a ezitat, iar imediat după răspuns a citit și întrebarea.

„Încăpățânată, uneori rece, impulsivă și la plus iubitoare, profesionistă, frumoasă. Spune trei defecte și trei calități ale soției tale, Gabriela Cristea. Uneori e foarte rece, eu am nevoie de multă căldură, am un suflet mare și trebuie să intre multă căldură”, a spus Tavi Clonda.

„Le avem fiecare pe ale noastre”

De-a lungul timpului, dar mai ales la începutul relației, cuplul format din Tavi Clonda și Gabriela Cristea nu a fost privit cu ochi buni. Mulți au scos în evidență diferența de vârstă de cinci ani care există între cei doi, dar și faptul că aceștia nu păreau prea potriviți unul pentru altul.

Însă, cei doi au demonstrat că formează un cuplul solid, pe care nimic nu îl poate despărți. Mai mult, Tavi Clonda spune că el și soția sa sunt destul de asemănători, iar faptul că au aceleași gusturi și aceeași viziune despre viață i-a făcut să depășească orice neînțelegere și să rămână împreună atât de mult timp.

„Nu a fost niciodată o problemă și nici nu s-a resimțit, pentru că mentalitatea ei este tânără, mentalitatea mea este tânără, vom rămâne doi tineri care ne vom ține de mână și când vom fi doi moșuleți.

N-aș putea să spun unde s-ar pune problema asta, de vârstă sau de înălțime ori de greutate. Nu contează lucrurile astea. Nu știu la ce ar putea să conteze într-un cuplu, nu e o diferență mare… depinde și de felul omului de a fi… dacă se potrivesc, se potrivesc, ce să mai.

Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele, dar tocmai asta face o relație să meargă. Noi ne și potrivim, ne-am potrivit la gusturi, noi nu ne-am certat când făceam casa, că avem aceleași gusturi. Ne plac aceleași lucruri, e important să ai pasiuni comune”, a declarat Tavi Clonda, potrivit playtech.ro.