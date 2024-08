Tavi Clonda și Gabriela Cristea, vacanță de coșmar în Grecia! Ireal ce au găsit la vila închiriată. VIDEO

Momente de panică pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Cei doi soți – împreună cu fetițele lor- se află într-o vacanță în Grecia. Deși se bucură de soare, vreme frumoasă și liniște, evenimentele neplăcute nu au lipsit. Cei patru membri ai familiei Clonda au trăit momente de panică în vila în care sunt cazați.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se află într-o vacanță exotică în Grecia- alături de fetițele lor. Deși au ajuns de doar câteva zile, evenimentele tensionate nu au lipsit. În urmă cu o seară, după ce au petrecut câteva ore în centrul stațiunii, cei patru s-au întors la cazare și au avut parte de un moment nu tocmai plăcut. Deși localnici i-au avertizat în legătură cu posibilele pericole din zona în care sunt cazați, Tavi Clonda și Gabriela Cristea nu au luat prea în serios – nefiind prima dată într-o vacanță în Grecia.

Deși primele zile din vacanță au fost lipsite de griji și relaxante, în urmă cu o seară, cei patru membri ai familie Clonda au trecut printr-o sperietură zdravănă. Aceștia au închiriat o vilă exclusiv pentru ei, însă "musafirii" nepoftiți nu au lipsit. Mai exact, aceștia au dat nas în nas cu un șarpe, întâlnire care i-a îngrozit. În cadrul unei postări pe Facebook, Gabriela Cristea a povestit pas cu pas momentul în care a surprins reptila în vila lor.

„Locația unde stăm este absolut fabuloasă, dar aseară ni s-a întâmplat o chestie. Fusesem oarecum avertizați, doar că nu am luat în serios. Ne-am gândit că am mai fost în Grecia și nu ni s-a mai întâmplat niciodată. Când am deschis ușa casei, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru, în locație. Vă dați seama, când am deschis ușa și m-am trezit cu șarpele în fața ochilor, mi-a stat inima. Era un pui de șarpe, pentru că cei ajunși la maturitate sunt foarte rari. E doar un șarpe veninos, dar nu trăiește pe unde stau oamenii’, a spus Gabriela Cristea.