Tavi Clonda, ultimele detalii despre botezul micuței Victoria. Câți invitați vor participa la eveniment. „O să vorbim cu preotul…”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data când fiica lor, Victoria, va fi botezată. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit că, în sfârșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvăluit în ce stadiu se află pregătirile pentru marele eveniment.

„Am stabilit data pe 14 aprilie. Am început cu pregătirile şi trebuie să ne ocupăm, să facem invitaţii, e frumos. Suntem în discuţii aproape finalizate cu sala de evenimente. Trupă avem, trupa mea. O să avem şi surprize, câţiva artişti, trebuie să dăm câteva telefoane. Sala este foarte mare, vom avea vreo 150 de invitaţi dacă nu mai bine.

Vreau să se bucure toată familia şi toţi prietenii de noi. Gabriela s-a gândit şi la o temă. Culoarea va fi mov, aranjamentele pe masă, iar tema petrecerii va fi ‘Trăieşte-ţi visul’. Eu cred că atunci o să am emoţii, când o să mergem la biserică. Am început şi de azi puţin”, a spus Tavi Clonda.

Tavi Clonda va vorbi cu preotul

Tavi Clonda a spus că nu vrea ca micuța Victoria să fie băgată în cristelniță. „O să vorbim cu preotul, cam aşa vrem şi noi. Sunt convins că o fie foarte bine şi chiar dacă o să plângă o să o liniştim noi”, a spus Tavi Clonda.

Soția lui Tavi Clonda a slăbit 10 kilograme

Altfel, Gabriela Cristea, soția lui Tavi Clonda, a dezvăluit care este dieta minune pe care o urmează în prezent și care a ajutat-o să slăbească, deja, zece kilograme. “De când nu am mai alăptat, de la două luni și jumătate, am încercat să țin o dietă. De atunci, am renunțat la pâine, la grăsimi, la orice pentru a putea reveni la greutatea mea de dinainte de sarcină. Mănânc doar carne și legume, pește și fructe de mare pe grătar sau la abur. Nu mai pun nici măcar ulei în salate, le prepar doar cu sare și oțet. Nu e tocmai comod, însă totul a avut rezultat, căci am reușit să slăbesc aproape zece kilograme”, a mai spus Gabriela Cristea.