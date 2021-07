Tavi Colen nu îl iartă pe Alin Oprea! Membrii trupei Talisman încă sunt în război. „Nu ne împăcăm. Mie mi s-a părut un fel de infracțiune”

Membrii trupei Talisman par să fie încă în război. După destrămarea formației, cei doi s-au separat definitiv și încă nu au revenit la sentimente mai bune, cel puțin Tavi Colen. Acesta încă îi poartă pică lui Alin Oprea, iar de o împăcare nici nu poate să fie vorba.

Dacă în urmă cu doar câteva luni Alin Oprea a apărut în spațiu public și spunea că își dorește să reia legăturile cu fostul său coleg și chiar să colaboreze pe plan muzical, Tavi Colen nu este pe aceeași lungime de undă. Acesta a declarat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că din punctul lui de vedere nu există nicio șansă de împăcare.

Se pare că artistul a fost extrem de afectat de destrămarea trupei Talisman și de faptul că Alin Oprea și-a însușit toată muncă și a tras toate foloasele. La momentul respectiv, Tavi Colen a trecut printr-o perioadă foarte grea, pe care nu are cum să o uite așa de ușor.

„Cea mai mare durere a mea este că eu am căzut de undeva de sus. M-a durut foarte tare, am suferit, o perioadă de un an, aproape doi, nu vorbeam cu nimeni. Singura care m-a ținut așa pe linia de plutire a fost Ema. Eu am căzut ca un bolovan.

Am luat-o, nu de la zero, de la -2. Nu aveam nici scule, nici bani, nici concerte, nici nimic. Și-a luat Alin toate cele, piesele, discurile, numele, tot, am zis hai bine, ia-ți-le, bagă-ți-le undeva. Dar n-a reușit, se pierde totul. De la orice trupă de unde pleacă solistul vocal, este cam gata. Din punct de vedere muzical noi eram ok, puteam să o mai ducem”, a declarat Tavi Colen în emisiunea ”Xtra Night Show”.

”Nu ne împăcăm”

Tavi Colen a fost întrebat dacă există cea mai mică șansă de împăcare, iar răspunsul său a fost categoric. Artistul nici nu vrea să audă de acesta idee. Ce a făcut Alin Oprea i s-a părut o trădare, o infracțiune, iar durerea a fost mare mai ales pentru că, potrivit spuselor lui, colegul său de trupă a premeditat totul.

„Nu ne împăcăm. La noi e o chestie de familie, financiară. Mie mi s-a părut un fel de infracțiune să iei numele, eu am dat numele acela. Și să și premeditezi chestia asta cu ani de zile înainte. Nu că e de neiertat, dar mi se pare urât”, a mai spus Tavi Colen.



