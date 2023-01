Taxă pentru deschiderea ușiii minibarului! Câți bani a plătit o turistă pentru simplul fapt că s-a uitat în minibarul din camera de hotel

Un internaut a postat câteva fotografii în mediul virtual, după ce a trăit șocul vieții. În timpul unei șederi la hotel, o femeie a aflat că poate fi taxată pentru deschiderea minibarului – chiar dacă nu a folosit sau nu a mâncat nimic din el. Reacțiile celor care au văzut imaginea, nu au întârziat să apară.

Cu toții știm că prețurile produselor din minibarurile hotelurilor de pretutindeni nu sunt tocmai mici. Ce nu știam, totuși, este că unele unități de cazare aleg să își taxeze clienții încă de când deschid micuțul frigider.

Oamenii din toată lumea au rămas cu gura căscată, atunci când au aflat de politica nu prea prietenoasă a hotelului la care se cazase o femeie. Ea a făcut publică întâmplarea.

Cu această ocazie, utilizatorii rețelelor de socializare au început să facă haz de necaz și să prețuiască și mai mult unitățile de cazare care le oferă, gratuit clienților, apă și prosoape curate.

Cât costă să deschizi ușa minibarului buclucaș al hotelului

De câte ori am stat la hotel, am văzut că prețurile produselor aflate în minibar se află pe o listă, aflată în apropierea mini frigiderului. Desigur, produsele cu pricina costă mai mult decât dacă le cumpărăm direct de la magazin, dar nu am fost niciodată taxați dacă vrem doar să aruncăm o privire înăuntrul dulăpiorului frigorific.

Ei bine, un hotel a decis să pună stop creativității oaspeților, care aleg adesea să aducă produse din afara unității și să le păstreze la rece, în camera în care rămân peste noapte.

O turistă a postat pe o platformă din afară, o imagine cu anunțul lipit pe ușa minibarului din camera în care era cazată.

,,Minibarul funcționează pe bază de senzori. Veți fi taxat automat cu $ 50 (£ 41), dacă utilizați frigiderul în miniatură, în scopul stocării personale”, scria, clar și răspicat, pe afiș.

Cu aceeași generozitate de care a dat dovadă până acum, hotelul le pune la dispoziție clienților și un număr de telefon, la care pot apela pentru a face „solicitări pentru minibar”.

Utilizatorii s-au amuzat copios, după ce au văzut fotografia

Postarea femeii a făcut înconjurul lumii și s-a viralizat rapid. Cei care au văzut postarea, au adăugat comentarii cât se poate de haioase.

,,Sincer, eu sunt prea speriat pentru a deschide acest minibar”, a spus, amuzat, un internaut.

„Acesta nu este un frigider. Este un minibar. Puteți solicita un frigider propriu-zis de la numărul afișat”, a mai spus un utilizator.

Au fost și persoane care au asigurat-o că numărul de telefon s-ar putea să îi ofere posibilitatea de a solicita o altă modalitate de a refrigera produsele din interiorul minibarului.

Un alt individ a glumit astfel: ,,L-aș scoate, din greșeală, din priză”.