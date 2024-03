Taxă specială pentru o categorie de șoferi! Cum doresc autoritățile să îi taxeze pe șoferii care au mașini electrice

Veștile nu sunt foarte îmbucurătoare pentru șoferii care dețin mașini electrice. În anumite state s-au introdus, deja, taxe speciale pentru această categorie de conducători auto. Autoritățile au în plan să impună către plată diverse sume, pentru a acoperi costurile care nu țin de carburantul accizat. Vezi mai jos informațiile.

Piața auto se află într-o continuă schimbare. O categorie de șoferi se va afla în situația de plăti o taxă specială. Este vorba despre posesorii de mașini electrice. Această măsură se va lua pentru a acoperi costurile pentru vehiculele care nu ard carburant accizat. Mai mult decât atât, sunt din ce în ce mai mulți oameni care preferă să investească în autoturisme electrice, „verzi”, aspect care se îndreaptă către o viață mai sustenabilă și către scăderea nivelului de CO2 din atmosferă.

Taxă specială pentru posesorii de mașini electrice

În anumite state, populația a fost informată deja despre noua taxă. De pildă, din anul 2025, în Marea Britanie, se va introduce o astfel de taxă care să compenseze acciza la carburanți. Tariful standard va fi de 165 de lire sterline. Plata se efectuază pe an și se regăsește sub formă de taxă VED – Vehile Excise Duty. Această taxă se va aplica utilitarelor, motocicletelor, mașinilor și autovehiculelor electrice. Tot din anul 2025, luna aprilie, crește impozitul pentru mașinile electrice de companie. Va fi înregistrată o creștere cu trei procente. De altfel, până în 2027/2028, va crește cu câte un procent în fiecare an.

Pe de altă parte, autoritățile din Australia au decis ca posesorii de mașini electrică să plătească o taxă per kilometru. Pentru autoturismele hibride, taxa este de 2,3 cenți per kilometru. În cazul mașinilor electrice, taxa este de 2,8 cenți per kilometru. De exemplu, la o medie anuală de 12.400 de kilometri parcurși, taxa se apropie de 350 de dolari australieni.

Un alt stat care impune o taxă pentru această categorie de șoferi este Elveția. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, autoturismele „verzi” sunt impozitate precum cele care funcționează pe benzină.

Trecem peste Ocean și ajungem în Canada, acolo unde taxele speciale pentru autoturismele „eco-friendly” sunt discutate de autorități. Taxa se va impune din 2025 și ar fi de 200 de dolari canadieni (140 euro), arată stiripesurse.ro.

