Taximetristul care a dus-o prin oraș pe Loredana, criminala din Mangalia, a rămas traumatizat. „Am fost la preot, să îmi citească”

Taximetristul care a dus-o pe Loredana în Mangalia, acolo unde a abandonat cadavrul Alinei într-un parc, a vorbit pentru prima dată despre tragedie, după ce a aflat cruntul adevăr. Bărbatul habar n-avea că în geamantan se află trupul neînsuflețit al tinerei de 18 ani, ucisă de cea mai bună prietenă. Bărbatul a avut un șoc atunci când a aflat și nu-și mai poate reveni după trauma suferită.

După ce și-a ucis cea mai bună prietenă, Loredana a luat trupul neînsuflețit al Alinei și l-a îndesat chiar în geamantanul victimei. După ce a ieșit din hotel, s-a întâlnit întâmplător cu un coleg care a ajutat-o să urce geanta în taxi. A ajuns la destinație, într-un parc din Mangalia, iar șoferul a ajutat-o să ia bagajul din portbagaj. Acela a fost momentul când bărbatul ar fi întrebat-o pe criminală ce se află în el, pentru că este greu. Fata de 18 ani i-a spus că are haine și cărți, apoi a plecat în grabă. A abandonat cadavrul Alinei sub o bancă, a luat bagajul și s-a întors în cameră unde a încercat să scape de toate dovezile. A făcut curat, apoi și-a spălat hainele și le-a pus la uscat.

CITEȘTE ȘI: ULTIMUL MESAJ PE CARE ALINA CIOBANU I L-A TRIMIS OMULUI DE AFACERI DIN VASLUI CARE AVEA GRIJĂ DE EA: „TRĂIESC O MARE DRAMĂ”

Taximetristul nu-și revine din șocul trăit

Șoferul de taxi este încă traumatizat după întreaga tragedie. El a povestit, pas cu pas, cum s-a întâmplat totul. Criminala s-a prezentat la mașină, însă pentru că taximetristul nu putea să ridice greutate, fata a rugat un coleg care trecea prin zonă. S-au oprit în apropierea gării, pentru că Loredana voia să scoată bani, cel mai probabil de la un bancomat. Apoi, l-a întrebat pe șofer dacă o poate duce la Vaslui.

După ce acesta a refuzat, i-a spus să o lase în parc. A ajutat-o să ia bagajul din portbagaj, moment în care taximetristul a întrebat-o ce se află în bagaj, căci este prea greu. După ce a aflat adevărul, bărbatul nu-și poate reveni. El spune că a fost și la preot și este decis să renunțe la taximetrie. Niciodată nu se gândea că poate să fie părtaș la o asemenea nenorocire, fără să știe.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare nașpa, vreau să renunț la taxi.

Era grea, chiar am întrebat-o «Ce ai în valiză?» și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag, că mă doare mijlocul, «Dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut!». Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis «Nu poți să mă duci la Vaslui?». «Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și mă duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane». Și a zis: «Nu, lasă-mă în parc!».

Trăgea de troler, zic «Ho, mai încet! Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina?!». Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos. Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc. Eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria. Eu, dacă știam, o luam pe aia de acolo? O să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă”, a declarat șoferul, la Antena 3.

CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL CRIMEI DIN MANGALIA. FAMILIA ALINEI SUSȚINE CĂ ȘTIE ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE TÂNĂRA AR FI FOST UCISĂ DE PRIETENA EI