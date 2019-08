Te Cunosc de Undeva 2019. Când începe sezonul 14

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase. Cei patru jurați, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, au făcut deja cunoștință cu cele 12 vedete-concurente și se declară încântați de ceea ce au văzut și auzit până acum la filmările și antrenamentele pentru primele ediții. În acest sezon, în premieră la “Te cunosc de undeva!”, cei 12 concurenți vor intra în concurs astfel: opt dintre ei vor urca pe scenă împărțiți în patru perechi, iar ceilalți patru vor evolua solo.

“Sezonul 14 o să fie unul plin de surprize, pentru că sunt patru cupluri versus patru vedete solo. Și atunci o să fie un entertainment foarte interesant. Telespectatorii vor avea bucuria unor transformări absolut fabuloase, în stilul din ce în ce mai luxuriant al show-ului «Te cunosc de undeva!»”, a spus Cristi Iacob, juratul care acordă punctele pentru actorie.

“O să fie un sezon pontos, ca să zic așa, plin de glume, cu concurenți extrem de cunoscuți, iubiți și buni cântăreți. Doamne, ce o să-mi audă urechile în acest sezon! O să vedeți ce întrecere o să fie între ei! Și, ca noutate, avem parte și de actori foarte buni care vor să cânte”, a spus jurata vocilor, Ozana Barabancea.

“Sunt fericită că am ajuns la cel de-al 14-lea sezon și că, iată, datorită acestui lucru, «Te cunosc de undeva!» este unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune. Mă bucur de asemenea foarte mult că în acest sezon vor intra în joc mai multe cupluri, și nu doar unul cum s-a întâmplat până acum, dar și că vom avea în scenă concurenți foarte buni și haioși”, a spus Andreea Bălan, jurata care notează coregrafia.

“Fiind show-ul meu preferat și negândindu-mă nici o secundă acum șapte ani când a început că va dura atât, îl aștept cu mare nerăbdare de fiecare dată. Și aștept fiecare zi de filmare ca pe o mini-vacanță. Dar una profesională, în care sunt pe cât de relaxat ca jurat, pe atât de concentrat și de corect cu cei din ring. Sunt convins că și sezonul 14 va fi unul extrem de bun, la finalul căruia vom auzi de prietenii care s-au legat aici, prietenii care o să dureze”, spune Aurelian Temișan, juratul care acordă punctele pentru partea de show.

Show-ul va începe în această toamnă

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!” va putea fi urmărit, în această toamnă, numai la Antena 1. Potrivit paginademedia.ro, Monica Anghel și fratele său, Alexandru, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Șerban Copoț și Cezar Ouatu și Ada și Cornel Palade sunt perechile care vor participa la emisiune.

Artiștii care vor concura solo sunt: Bella Santiago, Sorana Darclee (ex ASIA), Diana Matei și Grigore Gherman.



Monica Anghel: “Am venit cu sufletul deschis și am zis că indiferent ce-o fi, vreau să mă bucur de fiecare personaj, de fiecare moment, de fiecare întâlnire a noastră cu toată lumea. Vreau să fiu relaxată, nu mă interesează punctele. Noi ne-am propus să ne distrăm și să ne bucurăm de fiecare transformare”

Andrei Ștefănescu: “La mine e a cincea oară când vin la Te cunosc de undeva!, Liviu vine pentru a patra oară, deci noi am venit de nouă ori la Te cunosc de undeva! Oricum, am venit „să ne facem de râs” și de data asta”

Cezar Ouatu: “Noi am mai fost în același sezon, al optulea – atunci ne-am legat din punct de vedere uman, ne-am cunoscut familiile -, dar am apărut separat. Acum e o altă mâncare de pește… Deja am început filmările și râdem mult, ne distrăm. Și trebuie să precizez că în această pereche minunată, el este mai frumoasă decât mine ca femeie. Cred că bătălia mare va fi în cazul în care ruleta personajelor va dori să ne transformăm amândoi în femei”

Grigore Gherman: “Îmi doream să am parte de această experiență pe care mi-o oferă Te cunosc de undeva!, să fac ore de teatru, de canto, de dans, și iată că am parte de toate aceste lucruri. Mi se pare foarte interesant totul și îmi place foarte mult echipa, oamenii cu care lucrăm aici”