Țeapa cu bancnota de 20 de lei cumpărată cu 2700 de euro. Sute de români s-au înghesuit să își ofere „prețioșii bani”

Pe 1 decembrie 2021, Banca Naţională a României a lansat o bancnotă de 20 de lei. A fost prima bancnotă de circulație cu portretul unei femei – Ecaterina Teodoroiu, eroina din Primul Război Mondial de pe frontul de la Mărășești. Tirajul a fost de 30.000 de bucăți și nu au trecut prin mâinile a multor români. Tocmai din acest motiv, unii s-au gândit că ar fi bine să vândă pe OLX ori pe alte platforme de socializare. Totuși, un anunț i-a luat prin surprindere pe toți, după ce un internaut a dat de veste că vrea să cumpere bancnote de 20 de lei cu suma de 2700 de euro?

Un tânăr s-a gândit să facă o farsă pe internet și a anunțat că vrea să cumpere bancnote de 20 de lei. Sigur că, nu asta a fost surpriza, ci faptul că le-a spus internauților de pe TikTok că oferă 2.700 de euro pentru fiecare bancnotă în parte. Apoi, fără ezitare bărbatul le-a mărturisit tuturor că are o înțelegere cu NASA, în urma căreia se alege cu bani frumoși. Mulți au fost cei care s-au prins că este vorba de o țeapă, dar au existat și oameni care au crezut că acest lucru ar fi posibil.

„Am două/ Am și eu una/ Am 20 de bancnote/ Am și eu 6 bancnote/ Am și eu”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii.

Anunțul făcut de tânăr pe TikTok

Tânărul le-a recomandat românilor care au bancnote de 20 de lei acasă, să-l caute pentru a se îmbogăți. Totul a fost doar o farsă, care a devenit virală pe platforma respectivă și a intrat în atenția multora. Nu puțini au fost cei care s-au lăsat duși de val și au fost pe punctul de a pica în plasă.

„Cumpăr bancnote de 20 de RON la prețul de 2700 de euro pe bancnotă. Dacă vreți să scăpați de sărăcia în care sunteți și aveți bancnote de 20 de RON, vă anunț că sunteți pe cale să vă îmbogățiți peste noapte. Singura condiție este ca bancnota să fie lansată la data de 1 decembrie 2021. Nu contează cât de ruginită, tocită sau zgâriată este. Plătesc aceeași sumă fabuloasă de bani.

Dau și bonus dacă bancnota este într-o stare extrem de deteriorată. Dacă te întrebi acum de ce plătesc atât de mult, vreau să știi că nu e mult. Consider că 2700 de euro este cel mai corect preț pentru o bancnotă de 20 de lei. Sunt un investitor vizionar și am în plan să cumpăr toate bancnotele din lume, iar peste 100 de ani când vor fi foarte puține sau deloc, le voi vinde la prețuri astronomice. Știu că pare nebunesc, dar NASA este de acord cu mine. De fapt, mi-au oferit deja un contract generos, de 6345 de euro pentru fiecare bancnotă pe care le-o pot furniza. Așa că, dragilor, controlați prin casă, prin mașină și pe stradă după bancnote de 20 de lei”, se arată în mesajul postat de un utilizator TikTok.