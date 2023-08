„Țeapa” de aproape 15.000 de euro. Un bărbat din Alba a fost păcălit să cumpere un BMW furat. Cum s-a derulat întreaga schemă: „După 5 minute a venit poliția!”

Un bărbat din Alba a plătit aproape 15.000 de euro pentru un BMW. Și-a achiziționat autoturismul din străinătate, însă nu știa că este, de fapt, furat. Inițial, a ajuns în Germania, apoi a fost trimis în Belgia, pentru a intra în posesia mașinii. În cele din urmă, după ce a achitat suma respectivă, și-a dat seama că a fost păcălit, când a cerut numere de tranzit. Voia să ajungă cu autoturismul în România. Poliția a intrat pe fir. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

A crezut că a făcut o investiție de zile mari, însă, în cele din urmă, a realizat că a fost păcălit. Un bărbat din Alba a plecat în Germania, pentru a-și achiziționa un autoturism. Avea pregătită suma de 15.000 de euro. Odată ajuns în Germania, i s-a spus că trebuie să se deplaseze în Belgia, pentru a intra în posesia autoturismului marca BMW. Zis și făcut. Românul a plecat în Belgia, unde a intrat în posesia vehiculului. După ce a verificat actele, a plătit și a plecat. Pentru a ajunge în România, însă, avea nevoie de numere de tranzit. Atunci, a realizat că actele nu sunt în regulă, iar mașina era, de fapt, furată.

Întreaga poveste a început din data de 19 iulie. Atunci, bărbatul din Alba găsise o mașină de vânzare. La apeluri i s-a răspuns abia câteva zile mai târziu, pe 22 iulie. Au negociat la telefon, apoi pe 24 iulie a luat avionul, pentru a ajunge la destinație. S-a întâlnit cu o rudă și a plecat de la Dortmund spre Koblez, iar în apropiere de Koln a cerut proprietarului mașinii locația exactă. După câteva minute, a primit o altă locație, diferită de cea din Germania. Mașina se afla, de fapt, în Belgia. S-au îndreptat spre locația pe care persoana respectivă i-a trimis-o pe telefon.

A cumpărat un BMW cu aproape 15.000 de euro, dar a descoperit că autoturismul era furat

Odată ajuns la locație, bărbatul din Alba a negociat prețul autoturismului cu proprietarul. În cele din urmă, l-a cumpărat la prețul de 13.800 de euro. Apoi, a plecat din Belgia, pentru a aduce mașina în țară. A fost nevoit să solicite numere de tranzit, pentru a se putea întoarce în România. Autoritățile, însă, i-au spus că actele mașinii sunt false. De altfel, autoturismul marca BMW se afla în baza de date a vehiculelor furate. Atunci, poliția a intrat pe fir. Acum, românul așteaptă să vadă dacă va fi despăgubit.

„Am mai negociat ceva la mașina si am facut târgul! De la 14.500 de euro am mai negociat 700 de euro. În total 13.800 de euro. Am bătut palma și am cumparat mașina. (…) Seriile la mașină toate erau ok. Și sub capotă, și pe ușa din stânga, nu mi-am dat seama deloc a fi ceva fals. Am plecat cu mașina spre Melsungen, aproape de Kassel, să scot numere de tranzit. (…) Miercuri, la ora 08:30, am mers la un birou să îmi plătesc impozitul și asigurarea pe o lună la mașină, apoi la primărie să îmi facă actele. La primărie am intrat, am dat numerele, actele și mi-a zis omul să aștept afară 5 minute. După 5 minute a venit poliția!

Apoi m-au luat la întrebări și mi-au zis că mașina are numere false și că rămâne la ei. Apoi, m-au dus la poliție pentru declarații! Mașină cu acte false! Nu mi-am dat seama că e furată. (…) De o lună jumate era furată mașina și poliția din Belgia și Germania nu a fost în stare să găsească mașina ca fiind furată!”, a povestit bărbatul, pentru alba2.ro.

Sursă foto: colaj Pixabay