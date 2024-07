Țeapa pe care și-a luat-o un român în drum spre vacanța din Grecia. Ireal ce a pățit după ce s-a cazat la un hotel din Giurgiu, ca să se odihnească

Tot mai mulți români aleg să plece la mare, peste hotare. Grecia se numără printre preferințele lor, datorită plajelor întinse, a nisipului fin și a apei cristaline. Prețurile sunt accesibile, iar românii pot merge cu mașina personală în țara elenă, căci nu este o distanță uriașă. Chiar și așa, mulți preferă să se odihnească pe drum și să împartă traseul, pentru a le fi mai ușor de condus. La fel a procedat și un bărbat, care a făcut o oprire la o cazare din Giurgiu în drum spre vacanța din Grecia. A rămas cu un gust amar atunci când a intrat în camera hotelului de „trei stele”!

Majoritatea românilor aleg să plece la mare, peste hotare. Grecia se numără în topul preferințelor, pentru că este aproape de țara noastră și oamenii pot merge cu mașinile personale. Foarte mulți aleg să procedeze în acest fel, pentru că plajele superbe din țara elenă sunt situate la distanțe mari și au nevoie de autoturism pentru a ajunge mai ușor la ele.

Sunt unii turiști care aleg să facă un popas în drum spre Grecia, ori la întoarcere, când simt că obosesc. Este și cazul unui român, care s-a bucurat de un concediu pe cinste în Sithonia, dar care s-a lovit de o cazare de „trei stele” pe teritoriul țării noastre.

Bărbatul a închiriat o cameră la un hotel în Giurgiu și s-a ales cu o surpriză neplăcută. A vrut să se odihnească, dar mare i-a fost mirarea când a văzut mizeria sub orice critică. Prețul unei nopți de cazare pentru o persoană era aproape 200 de lei, potrivit unui site de specialitate. Pentru ca alți oameni să nu mai cadă în „plasă”, bărbatul a ținut să-i avertizeze pe toți, pe un grup de Facebook. Acolo a postat mai multe imagini din camera respectivă, care i-au lăsat mască și pe internauți.

„Sithonia: the best. Un concediu de milioane, dar atenționez să nu alegeți pentru tranzit acest hotel în Giurgiu. AC pe post de ventilator într-o nădușeală insuportabilă, in rest pozele vorbesc de la sine”, se arată în postarea bărbatului, de pe Forum Halkidiki.