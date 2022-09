Teja, bate „U” Cluj sau pleacă: „Dacă ne bat, atunci mă gândesc la o variantă!”

Valeriu Iftime, finanțatoorul FC Botoșani, a declarat că nu-l demite pe Mihai Teja după 0-7 cu Spsi OSK, aceasta fiind cea mai drastică înfrângre din istoria grupării moldave în prima ligă.

Iftime a ținut însă să precizez că îi dă un ultimatum lui Teja, tehnicianul fiind condamnat să câștige meciul de pe „Municipal” cu „U” Cluj, confruntarea urmând a se disputa luni, 3 octombrie de la ora 18:00 în cadrul rundei 12 din SuperLigă.

„Nu am vrut să iau o decizie la cald pentru că e periculos. Dacă nu știm să punem echipa să funcționeze, nu avem mari așteptări. În condițiile astea este foarte important antrenorul. Eu nu-l critic pe Mihai că nu știe să antreneze. Am mici dubii legate de modul în care îi poate mobiliza să înțeleagă fundătura în care ne băgăm. Dacă Mihai înțelege și are soluții, este ok. Astăzi, schimbarea de antrenor nu este cea mai bună soluție și deocamdată nu fac schimbarea. I-am cerut să-mi dea niște soluții și o să mai am o discuție cu el. Deocamdată nu caut un alt antrenor. E adevărat că lucrurile sunt destul de complicate la Botoșani, cu un rezultat rușinos care ne pune cu capul în pământ pe toți. Încep să cred că nu doar Mihai Teja este vinovat și vreau să îi mai dau o șansă. Dacă ne bate Clujul atunci încerc să mă gândesc la o variantă. Momentan rămâne Mihai. Respect meseria asta, nu cred că e doar o greșeală de antrenor. E o greșeală colectivă, și a mea, și a antrenorului, dar în special a celor care au fost pe teren”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

0-7, scor cu care FC-ul a cedat în week-end-ul trecut la sf. Gheorghe reprezintă cea mai drastică înfrângere de la promovarea grupării moldave pe prima scenă fotbalistică a țării și totodată cea mai clară victorie din istoria covăsnenilor în primul eșalon. De asemenea, 7-0 reprezintă și scorul acestui campionat, în niciun alt meci disputat în primele 11 runde neînregistrându-se această difrență.

Totodată, la Sf. Gheorghe s-a înregistrat al cincilea meci consecutiv fără victorie, serie în care botoșănenii au cedat patru meciuri și au bifat o remiză albă pe teren propriu cu FC Argeș. Cu 12 puncte, FC Botoșani a căzut pe locul 12 în clasament. La reluarea întrecerii, SuperLiga urmând a se întrerupe pentru a face loc acțiunilor loturilor naționale, FC Botoșani va primi pe „Municipal” vizita celor de la „U” Cluj.