Teja: „Încerc să ridic fiecare echipă la care sunt!”

După ce FC Botoșani a ajuns la 7 meciuri, consecutive, fără victorie în SuperLigă, Mihai Teja a făcut un apel la adresa jucătorilor săi să aibă încredere că vor depăși pasa proastă și că vor veni din nou și victoriile.

„Și cu U Cluj am făcut un joc bun, la singura centrare a lor în careu am luat gol. Este un pic frustrant, nu e ușor să vii în Giulești să câștigi meciul. Stiam că au echipă puternică, știam că vom suferi. Primești un gol de la 35 de metri, nici nu știu dacă a fost fault, dar suntem dezamăgiți. Avem nevoie de puncte, asta e problema. Dar pentru mine, băieții au câștigat meciul ăsta, cu sufletul. Puteam lua toate punctele. E bun și un punct până la urmă, e o perioadă grea, dar ne doream victoria pentru a căpăta încredere, pentru un moral mai bun. Pentru mine, fotbalul este un joc, dau tot ce am mai bun, sunt împăcat cu mine că am făcut tot ce am putut. Indirect, joacă și pentru mine. Sunt niște băieți de caracter, le-am spus că împreună am început foarte bine, tot împreună vom trece și peste perioada grea. Nu știu dacă e plăcerea suporterilor chestia asta, noi încercăm. E normal să existe și un recul, nu suntem Barcelona, încercăm să ținem steagul sus. Ultimii doi ani am avut performanțe, ne-am calificat în play-off”, a declarat Mihai Teja, la finalul meciului cu Rapid.

Principalul de la FC Botoșani a mai spus că discuțiile despre viitorul său, pe banca echipei, nu-și au rostul.

„Încerc să dau tot ce am mai bun, sunt împăcat cu mine. Încerc să ridic fiecare echipă la care sunt. Mai mult decât atât…Indirect, elevii mei joacă și pentru mine, sunt niște băieți de caracter, le-am spus că împreună am început un campionat foarte bine tot cu ei. Trebuie să trecem și peste această perioadă grea. Când sunt 2-3 meciuri terminate la egalitate, toată lumea începe cu ‘Demite-l pe Teja’. Nu stiu a cui e plăcerea asta. Noi am avut șase meciuri bune și am început bine campionatul, e normal să existe și un recul în viața fiecărei echipe. Nu suntem Barcelona, suntem o echipă în reformare”, a declarat Teja.