Teja părăsește cu demnitate FCSB: „Mi s-a îndeplinit un vis!”

Tehnicianul Mihai Teja, a declarat aseară la finalul celor 90 de minute pe banca FCSB, că singurul regret pe care îl are este în acest scurt mandat al său pe banca roș-albaștrilor, este că nu a luat titlul.

Teja a spus că este fericit pentru victoria de palmares contra CFR Cluj, scor 1-0 și de faptul că puținii suporteri prezenți la meci i-au scandat numele.

„Regret că nu am reuşit să luăm campionatul. Cred că lucrurile mergeau spre bine. În rest, îi mulţumesc domnului Becali că mi-a dat şansa să antrenez echipa la care am jucat când eram copil. Mi s-a îndeplinit un vis. Mă bucur că am câştigat, chiar dacă punctele nu mai contau. Vreau să-i felicit pe jucători, pentru că sunt nişte băieţi extraordinari şi nişte caractere extraordinare. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu ei şi sunt sigur că vor ajunge şi mai sus, pentru că au calitate foarte bună. Mulţumesc fanilor şi tuturor celor care au muncit lângă mine. Cred că am făcut şi lucruri bune şi sper ca pe viitor să facă performanţă Steaua, pentru că sunt toate condiţiile necesare. Le-am spus jucătorilor că, pentru mine, ei sunt adevăraţii campioni. Sunt mândru că galeria mi-a scandat numele. Înseamnă că munca mi-a fost apreciată”, a declarat Mihai Teja.

Tehnicianul a spus că nu se mai poate continua la FCSB dar a precizat că vrea să antreneze din nou cât mai repede.

„Vreau să antrenez, pentru că am pasiune pentru asta. Aşa îţi creşte experienţa şi poţi deveni mai bun, mai puternic”, a conchis Teja.

FCSB s-a impus cu 1-0 în duelul cu CFR Cluj de pe „Național Arena” din ultima rundă a play-off-ului Ligii 1 și a terminat sezonul pe locul 2 cu 48 de puncte, la două puncte de campioana CFR Cluj.