Telefonul care te face sa uiti de iPhone: cel mai tare Huawei tocmai a fost anuntat

Huawei Mate 20 Pro a fost prezentat pe 16 octombrie la Londra. E răspunsul companiei la Samsung Galaxy Note 9 și, într-o anumită măsură, la iPhone Xs Max, scriu cei de la Playtech.

Huawei Mate 20 Pro s-a remarcat prin două caracteristici, înainte de lansare: procesorul pe 7 nanometri și prețul mare. La ora publicării acestui articol nu știm ce preț va avea în România sau când va fi disponibil, dar știm specificațiile și noutățile.

Huawei Mate 20 Pro e rezistent la apă și praf (IP68) și e disponibil în trei nuanțe: albastru, negru și Twilight, o nuanță care a făcut valuri odată cu P20 Pro. Pe noul telefon, Huawei promite o interfață EMUI, pe Android Pie, mai bună, pentru o experiență simplificată de utilizare.

Implicit, dat fiind că vorbim de Pie, Huawei Mate 20 Pro dispune de navigare prin gesturi, ca la iPhone Xs sau ca pe Google Pixel 3.

Un mare avantaj al Huawei Mate 20 Pro e că poate fi „proiectat” wireless pe un monitor. Până acum, Huawei a făcut asta prin cablu. E timpul să renunțăm la fire.

Acolo unde Apple a venit cu Screen Time pe iOS 12, iar Google a venit cu Wind Down, are și Huawei o opțiune ca să știi cât stai pe telefon. Oricum, e bine să știi, chiar dacă n-o să ții cont de asta.