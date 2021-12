Telenovelă țigănească în Vaslui! O fată de 12 ani, cu copil de 4 luni, a fost răpită din spital de clanul care a cumpărat-o. Poliția din Murgeni încearcă să îi găsească acum pe mamă și pe bebeluș.

Fata a fost vândută clanului Sandu de propria sa mamă, cu 4000 de euro. Viitorul soț, în vârstă de 18 ani, a lăsat-o imediat gravidă. După nouă luni, ajunsă la spitalul din Bârlad ca să nască, cadrele medicale au fost îngrozite de situație și au alertat imediat autoritățile.

Proaspăta mămică și copilul ei au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Vaslui și instituționalizați într-un centru pentru a fi protejați. Dar, la câteva luni, tânăra a revenit la spital, cu băiețelul de 4 luni care s-a îmbolnăvit. Clanul Sandu aupus, însă, la cale un plan și i-a răpit pe cei doi la ieșirea din spital.

Se fac cercetări acum pentru identificarea minorei și a copilului pentru a fi reinstituționalizați în centrul din Bârlad. Între timp, polițiștii sesizați de Protecția Copilului i-au deschis lui Daniel Sandu un dosar penal, în care se fac cercetări pentru viol. De asemenea, managerul spitalului susține că nu știe absolut nimic despre acest caz.

”Eu nu știu de așa ceva. Am primit o adresă abia astăzi (ieri – n.r.) după amiază, eu am semnat-o, prin care cei de la Protecția Copilului cer detalii. Eu am solicitat de la medicul Gabriela Vicol, care a fost atunci de gardă la Pediatrie, să îmi dea informații despre cum s-a petrecut. În urma informațiilor ce le voi primi mâine (astăzi – n.r.), voi vedea dacă se impune o anchetă internă sau nu. Voi face mâine o declarație completă, doar să am informațiile necesare. Vom verifica și camerele de supraveghere ca să vedem dacă obținem ceva informații și despre așa zisa > de care se spune”, a precizat Daniela Rusu pentru vremeanoua.ro.