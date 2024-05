MARBELLA. De ce românii știu atât de puține lucruri despre un loc vânat de toți vesticii?

Cândva un mic sat de pescari, Marbella s-a transformat într-un oraș rafinat și modern, cu zone rezidențiale atractive, recunoscut la scară mondială. Nu este deloc surprinzător faptul că, în ultimii ani, tot mai mulți străini au decis să investească în proprietăți imobiliare în sudul Spaniei, în special în Marbella. Marbella beneficiază de cea mai bună climă din Europa continentală, cu un peisaj variat și o locație geografică convenabilă care îi conferă o poziție unică.

Marbella oferă o ambianță cosmopolită, fiind gazda a numeroase branduri recunoscute de hoteluri, restaurante, cluburi și magazine de design vestimentar. Orașul se mândrește cu o infrastructură solidă de servicii publice, numeroase școli internaționale, asistență medicală excelentă, plaje magnifice certificate “blue-flag” și facilități sportive diverse.

Acești factori contribuie la stilul de viață unic care face din Marbella o locație preferată atât pentru petrecerea vacanțelor cât și pentru rezidență permanentă. Zeci de mii de familii din Marea Britanie, Germania, Suedia, Olanda, Belgia, Ucraina și Rusia au ales să se relocheze la Marbella devenind rezidenți permanenți și reprezentând astăzi peste 30% din totalul populației orașului.

Stil de viață

Clima ideală, calitatea și diversitatea ofertei culinare, multitudinea activităților sportive și de relaxare, precum și integrarea generală facilă a străinilor, sunt unele dintre cele mai importante argumente de vânzare pentru a investi într-o proprietate în Marbella.

Mâncarea mediteraneană este cunoscută pentru că este cea mai sănătoasă dietă pe care o poți adopta. Marbella vă invită să vă bucurați de bucătăria spaniolă bogată în numeroasele chiringuitos (restaurante pe plaja) și baruri tapas. Bineînțeles, există o gamă largă de restaurante cu bucătărie internațională rafinată. Bucătarii de renume oferă o experiență culinară fantastică în cele 16 unități din Marbella care au primit stele Michelin în 2022. Adăugați viața de noapte incitantă din Marbella, cu cluburile, discotecile, cazinoul, barurile și multe locuri cu atmosfera trendy și atracție de tip jet-set.

Unui astfel de stil de viață nu-i poate lipsi Golful – Marbella are cea mai mare concentrație de terenuri de golf din Europa și aproape toate activitățile sportive se desfășoară în aer liber, sub soare, de la tenis și surfing la călărie și via Ferrata.