Telespectatorii au rămas mască! Andreea Bălan s-a sărutat cu unul dintre concurenții de la ”Te cunosc de undeva”

Scena de la ”Te cunosc de undeva” a explodat. Sezonul 18 al show-ului se lasă cu multe surprize și noi provocări pentru participanți, dar, și pentru jurați. Impresionată de prestația lui Emilian, Andreea Bălan a urcat pe scenă și a făcut show.

Sâmbătă, 22 octombrie 2022, concurenții de la ”Te cunosc de undeva”, Antena 1, au avut de trecut prin noi provocări și transformări. Wrs și Emilian au intrat în pielea lui Enrique Iglesias și Descemer Bueno, moment ce a impresionat-o, profund, pe Andreea Bălan.

„Ce să mai… atitudine, carismă… Coregrafia, în spatele vostru, a fost foarte tare, bestială, băieții cu fetele, un duel foarte frumos, iar voi… Ești sexy, Emilian”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan și Emilian au încins scena de la ”Te cunosc de undeva”

Imediat după ce a terminat de interpretat melodia ”Bailando”, Emilian a primit o provocare din partea lui Sore. Mai exact, cântăreața a spus că Enrique Iglesias își alege de fiecare dată o fată din public, o invită pe scenă și o sărută.

„Emilian, ca să completez ce a zis Andreea, să știi că Enrique Iglesias își alege o fată din public pe care o invită să o pupe pe scenă”, a spus Sore.

Andreea Bălan nu a stat prea mult pe gânduri, a mers pe scenă alături de Emilian și, potrivit scenariului, s-a lăsat sărutată de acesta, moment apreciat de toată echipa ”Te cunosc de undeva”.

După momentul inedit, petrecut între Andreea Bălan și Emilian, Ozana Barabancea s-a declarat cucerită de artist, aceasta spunând că a fost chiar mai bun decât adevăratul personaj.

„Mi-a plăcut maxim Wrs, pe Emilian mereu l-am lăudat, dar în seara asta ai fost mai bun decât originalul. Ce să vezi? Nici nu m-a pupat”, spune Ozana Barabancea.

„Eu cred că am fost primul care am vrut să vorbesc, dar nu am apucat. Emilian te-a ajutat și statura, iar tu fără acele kilograme, ai venit cu un aport ai ajutat să ajungă momentul la final”, a completat Aurelian Temișan.