TennisWin – primul Social Marketplace dedicat tenisului s-a lansat în România Simona Halep este imaginea TennisWin

Pe 17 septembrie s-a lansat platforma dedicată pasionaților de tenis – TennisWin. Alături de Simona Halep, imaginea proiectului, la evenimentul de lansare au mai participat Gică Popescu și Ilie Năstase, doi dintre sportivii emblematici ai României și susținători ai TennisWin.

TennisWin Social MarketPlace este prima platformă globală dedicată exclusiv tenisului care oferă o experienţă complexă în mai toate ariile de manifestare ale acestui sport: utilizatorii au acces la o rețea de socializare proprie care le oferă contextul ideal pentru a-și crea propria comunitate și a-si impartasi pasiunea și totodata pot achiziționa produse și servicii specifice întregului univers al tenisului. Ca și diferențiator față de alte platforme existente în acest moment, TennisWin este gândită să aducă lumea tenisului într-un singur loc – jucatori profesionisti si amatori, antrenori, terenuri, echipamente si servicii- și să facă cât mai accesibilă întreaga experiență legată de tenis.

Platforma este structurată pe două direcții – o rețea socială dedicată și un marketplace. Iubitorii tenisului vor putea comunica între ei, vor dezbate cele mai interesante subiecte legate de tenis și vor afla noutăți din activitatea profesională a campioanei noastre și a altor jucători din circuitele ATP și WTA.

Cu o structură asemănătoare altor platforme de socializare – Facebook, Instagram, Twitter sau LinkedIn – rețeaua socială TennisWin se va diferenția totuși semnificativ față de acestea și nu va afișa publicitate, pentru a oferi un mediu online neagresiv și conținut de calitate. Monetizarea nu se va face din publicitate, ci din zona de e-Commerce și platforma va conține doar feed-uri legate de tenis. Utilizatorii se vor bucura de o experiență 360 de grade: odată reveniți de pe teren pot accesa rețeaua socială pentru a publica fotografii sau împărtăși impresii de joc cu alți jucători. Obiectivul pentru primul an este să devină cea mai avansată aplicație dedicată tenisului, cu soluții concrete și dorite de jucători, antrenori, manageri de terenuri de tenis și de magazinele online specializate.

Simona Halep: „Pasiunea pentru tenis și dorința de a fi mai aproape de comunitatea iubitorilor de tenis m-au făcut să mă alătur proiectului TennisWin. Promovarea unei rețele sociale dedicată pasionaților de tenis este un lucru natural, deoarece mă identific cu această pasiune și acest sport care m-a adus către performanță. Este un proiect ambițios și sper că atât fanii mei, cât și cei ai tenisului în general, să găsească aici acel loc special în care va fi vorba doar despre tenis. Visul meu este să sprijin copiii talentați și ne-am propus ca TennisWin să facă acest lucru în următorii ani prin înființarea unei Academii de Tenis (TWIN) care să sprijine copiii cu potențial care nu au resurse pentru a ajunge la performanță. Este nevoie să investim în sport și în copii. Pentru mine tenisul este pasiune pură și mereu voi da mai departe acest mesaj – faceți sport și faceți ceea ce vă place! Așa că, ne vedem pe TennisWin, iar apoi ne vedem pe teren!”.

Gică Popescu: „Sportul unește oamenii și pasiunile lor. Tenis, fotbal sau alte sporturi, pasiunea este cuvântul cheie în lumea sportului. Implicarea mea în proiectul TennisWin reflectă și activitatea mea de susținere a sportului românesc. Trebuie să creștem valori, să le arătăm tuturor că sportul formează caractere frumoase precum Simona care este un exemplu, că putem să fim buni. Energia și bucuria pe care sportul le aduce în viețile noastre sunt dovada faptului că doar prin determinare, muncă și voință se poate face performanță.”

Ilie Năstase: „Sunt fanul ”ATP numărul unu” al TennisWin și mă bucur că acest proiect s-a născut în România. Sper să ajungă peste tot în lume, așa cum avem în plan. Simona a readus România în atenția întregii lumi prin performanțele ei și când văd cum tot mai mulți copii merg spre tenis urmându-i exemplul nu pot decât să mă bucur. Avem nevoie de un loc al nostru și, fie că te cheamă Simona Halep, Ilie Năstase sau Ion Țiriac, este de datoria noastră să facem ceva pentru sport și în special pentru tenis, sportul în care am avut performanță și care este pasiunea noastră poate cea mai mare. În rest, bucurați-vă și voi alături de noi de pasiunea voastră!”

Marius Tudor, CEO, Tennis Social MarketPlace Holding: „Când am decis să creăm TennisWin am pornit de la motivația fiecăruia dintre noi atunci când cumpărăm online: nevoia și pasiunea. Iar pasiunea este ADN-ul TennisWin, ținând cont de faptul că tenisul generează multă pasiune atât pentru jucătorii profesioniști, cât și pentru amatori și iubitorii acestui sport. TennisWin este legătura între virtual și real, între digitalizarea modernă și sportul fizic, între pasiunea pentru socializare, informare de calitate și activitățile comerciale, nevoi, subordonate pasiunii. Am gândit TennisWin ca punctul de intersecție între jucători, antrenori, proprietari terenuri, doar pasionați care nu joacă (sunt mulți) și magazinele care vând produse sportive, în special cele dedicate tenisului sau servicii conexe tenisului. Platforma vine în sprijinul comunității de tenis din România cu o aplicație gratuită, care oferă funcționalități de socializare și achiziție de echipamente, produse și servicii. TennisWin este gândită ca o aplicație globală de la bun început, iar România este locul de unde se lansează „racheta”. Planurile noastre includ, însă, și alte sporturi de interes pentru public unde dorim să dezvoltăm astfel de Social MarketPlace-uri de nișă, dedicate unui segment extrem de targetat de pasionați de sport care devin, în același timp, empowered clients.”

Strategia de dezvoltare a TennisWin este complexă și gândită pe mai multe etape. Astfel, în primă fază, TennisWin lansează propria rețea de socializare și zona de magazine. Prin aceste două facilități se dorește creșterea gradului de interacțiune între pasionații și jucătorii de tenis, crearea unei comunități dinamice și acces rapid la echipamente și produse comercializate de cele mai bune magazine online din industrie.

În luna octombrie, TennisWin pregătește lansarea aplicațiilor mobile în AppStore și Google Play, pentru o experiență și mai plăcută de navigare pentru utilizatori.

TennisWin își propune să fie alături de întreaga comunitatea a profesioniștilor din tenis. Astfel, sunt în dezvoltare funcționalități create special pentru antrenorii și managerii de terenuri de tenis, de închiriere de terenuri, matchmaking între jucători, index de interacțiune și satisfacție a utilizatorilor etc. Platforma îi va ajuta să își crească numărul de clienți și gradul de ocupare al terenurilor și va contribui la susținerea întregii industrii a tenisului.

TennisWin este un brand al Tennis Social MarketPlaces Holding Ltd și își propune să ajungă pe piața din Europa în vara anului următor, urmând ca în următorii doi ani să își consolideze poziția în Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Italia, Elvetia, Suedia, Olanda, Belgia, Polonia, Austria, Grecia, Serbia, Croația, Rusia și Ucraina – țări cu tradiție în tenis. După o extindere globală estimată la 5-6 ani, TennisWin estimează 5 milioane de utilizatori în rețeaua socială.

Ce mai trebuie să știi despre TennisWin