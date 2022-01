Tensiuni la ”Survivor România”, seara trecută. S-au aruncat cuvinte dure între Ștefania Ștefan și Elena Chiriac: ”Te distrug!”

Au avut loc tensiuni la ”Survivor România”, seara trecută, la Pro TV. Între concurenți s-au aruncat cuvinte dure, în timpul meciului. Ce reacție a avut Elena Chiriac la adresa Războinicei Ștefania Ștefan.

În cea de-a doua ediție a emisiunii ”Survivor România”, tensiunea se află la cote maxime între „rivali”. Elena Chiriac, din echipa Faimoșilor, a avut o reacție extrem de dură în timpul competiției, în momentul în care a pierdut una dintre runde, împotriva Războinicei Ștefania Ștefan. La final, când s-au întors pe bănci, Elena Chiriac a avut o reacție: ”Te distrug!”.

A doua zi, însă, Războinicele au comentat acest moment din competiție, discutând, în special, despre Elena Chiriac: „Eu n-am cu ea nimic, dar mă sperie răutatea ei. Nu zâmbește. Nici nu pot să fac fața ei. Se uită de te-ar scuipa. Nu se uită cu răutate, se uită cu dispreț. Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără. Are 19 ani. Poate are timp să învețe să fie om. Poate vine Dumnezeu așa, de sus, și îi dă o palmă peste cap. Trezește-te! Gen… realizează că nu e ok cum e”.

Citește și ANDREEA TONCIU, SCHIMBARE RADICALĂ PENTRU SURVIVOR ROMÂNIA. CUM ARATĂ VEDETA FĂRĂ NICIUN STROP DE MACHIAJ

Citește și SURVIVOR ROMÂNIA 2022. MOMENT INTIM ÎN PRIMA EDIȚIE A COMPETIȚIEI DIN REPUBLICA DOMINICANĂ! CUM AU FOST FILMAȚI EMIL RENGLE ȘI OTILIA

A început ”Survivor România” la Pro TV

Prima ediție a emisiunii ”Survivor România” a avut loc duminică seara, de la orele 20:00. Luni și marți, show-ul din Republica Dominicană rulează de la orele 20:30.

Echipa Faimoșilor este alcătuită din: Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, Xonia, Emil Rengle, Radu Itu, CRBL, Elena Chiriac, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, TJ Miles și Roxana Ciuhulescu.

Echipa Războinicilor este alcătuită din: Elena Matei (bucătar), Liviu Mihalca (dansator profesionist), Relu Pănescu (antreprenor), Ionuț Popa (antrenor personal), Alex Delea (barman), Ana Dobrovie (dansatoare), Blaze (vlogger), Angelo Forero (medic veterinar), Alexandru Nedelcu (fotbalist), Ștefania Ștefan (online streamer), Alexandra Duli (manager) și Ramona Crăciunescu (curier).

Sursă foto: captură video Youtube