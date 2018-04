Tensiuni în Moldova! Fanii i-au cerut demisia lui Enache: „E bine ca toate nemulțumirile să se îndrepte spre mine!”

Fanii FC Botoșani au taxat jocul slab și rezultatul pe care favoriții lor l-au înregistrat pe teren propriu în runda a VI-a a play-out-ului Ligii I cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 2-2 (1-1). Punctul moldovenilor a fost salvat în acest meci de Răzvan Tincu care a înscris la ultima fază a meciului.

Pe parcursul partied suporterii i-au cerut demisia tehnicianului Costel Enache.

„E bine ca toate nemulţumirile să se îndrepte spre mine. Eu am mai trecut prin astfel de momente şi ştiu să le gestionez. Spectatorii să se supere pe mine, dar să-i susţină pe jucători”, a declarat la finalul partidei tehnicianul Costel Enache. Acesta a ținut să precizeze că nu ține de scaunul de la FC Botoşani.

„A fost o totală adrenalină. Am început bine jocul, am deschis scorul şi nu mă gândeam că trăim o aşa bucurie cu un gol marcat în ultimul minut. Jucătorii merită felicitări cu toate greşelile pe care le-au făcut. Ne aşteptam la un joc greu, la un adversar motivat şi că nu vom fi proaspeţi după programul încărcat pe care l-am avut. Am câştigat un punct, dar mai important decât punctul este încrederea şi bucuria jucătorilor”, a declarat Costel Enache.

Cu punctul câștigat cu Sepsi, FC Botoșani a rămas pe locul 2 n play-out cu 29 de puncte.

Rezultatele etapei a VI-a play-out

Dinamo București- ACS Poli Timișoara 1-0

Concordia Chiajna- FC Voluntari 0-1

Juventus București- Gaz Metan Mediaș 0-3

FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-2

Clasament play-out

1 Dinamo Bucureşti 6 5 0 1 13-5 35

2 FC Botoşani 6 2 3 1 4-3 29

3 FC Voluntari 6 2 1 3 7-9 21

4 Sepsi Sf. Gheorghe 6 2 4 0 11-8 20

5 Concordia Chiajna 6 1 2 3 5-8 19

6 Gaz Metan Mediaş 6 3 1 2 9-8 18

7 ACS Poli Timişoara 6 0 2 4 3-7 16

8 Juventus Bucureşti 6 2 1 3 4-8 13