Tensiunile ating cote maxime în echipa Faimoșilor. Zanni, dezvăluiri incredibile: ”Mamă, o să fie război!”

Tensiunile ating cote maxime în echipa Faimoșilor. Odată cu venirea celor două concurente noi, Raluca Dumitru și Irisha, Zanni crede cu tărie că va izbucni un război.

S-a reaprins conflictul dintre Zanni și Elena Marin, căreia i-a spus că este invidioasă pe noile concurente. Replicile acide au curs pe bandă rulantă, iar fosta asistentă TV a izbucnit în lacrimi. De asemenea, concurentul crede cu tărie că Elena Marin vrea să se alieze cu Raluca Dumitru și Irisha, pe care le sfătuiește și avertizează pe ascuns în privința situației din Republica Dominicană. (CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE LA SURVIVOR ROMÂNIA! ELENA MARIN ÎL CONSOLEAZĂ PE SEBASTIAN CHITOȘCĂ. „TE ÎNȚELEG CEL MAI BINE”)

Faimosul este convins că va începe „războiul”. ”Mamă, o să fie război în echipa asta”, a afirmat Zanni. Fanii vor afla mai multe dezvăluiri în ediția de astăzi.

Jador, încântat de noile colege

Pe de altă parte, Jador este încântat de venirea noilor colege și a mărturisit că a văzut potențial în Raluca și Irisha după primul meci jucat de acestea în Republica Dominicană. De asemenea, artistul nu s-a putut abține și a dezvăluit că bărbații din echipă sunt fascinați de cele două frumuseți proaspăt venite. (VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE JADOR ȘI ZANNI, DE LA SURVIVOR ROMÂNIA, NU SE SUPORTĂ: ”TOTUL VA DEGENERA!”)

”Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună… să se mai învechească puțin să facă treabă bună. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a spus Jador despre cele două Faimoase.