Tensiunile au atins cote maxime la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Cristi Mitrea și Giani Kiriță şi-au aruncat cuvinte grele

Tensiunile au atins cote maxime la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Dacă fetele au dat startul certurilor în emisiune, se pare că nici bărbaţii nu s-au putut abţine prea mult timp. Giani Kiriță și Cristi Mitrea şi-au aruncat cuvinte dure spre uimirea celorlalţi colegi.

Startul competiţiei a venit cu probe grele pentru concurenţi. Din cauza tensiunilor pe care le-au acumulat încă din priemele ore în care au păsit în emisiune, se pare că au apărut şi primele discuţii.

După ce Bia Khalifa și Ruxi și-au aruncat cuvinte grele, a venit rândul băieților să arate de ce sunt în stare.

Giani Kiriță și Cristi Mitrea au sărit la atac, iar cuvintele pe care le-au folosit i-au uimit atât pe colegii lor, cât şi pe telespectatori.

„Acest Michael Jackson de junglă a considerat că are nevoie de o mini „armată’ din asta, în frustrările lui maxime, și a convocat o ședință din asta de bloc.”, a fost primul atac al lui Cristi Mitrea.

„Cristi, tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale. Dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit. Te descurci de minune. Sincer, cu ce am greșit?”, a fost replica colegului său.

Giani Kiriță și Cristi Mitrea nu au lăsat „garda jos”

Reproşurile au continuat. Luptătorul nu a avut „milă” de colegul său, iar discuţia a degenerat.

„Știi foarte bine cu ce ai greșit. Comportamentul tău e greșit. Voi vedeți-vă de treabă, că nu suntem la ședință cu părinții, sunteți nebuni la cap? Vii ca fătălăul la mine cu mini armata ta de minioni și vrei răspunsuri.

Cine ești, mă, tu? Nu poți să vii să-mi zici mie „hai, du-te să…”, că nu poți, nu îți permit. Nu suntem prieteni, băiatul meu. Vezi tonul!”, i-a replicat Cristi Mitrea.

În momentul în care Giani Kiriță şi-a dat seama că spiritele se încing din ce în ce mai tare a încercat să calmeze situaţia.

„Frate, aici nu e despre bătaie. Am înțeles, ești bun pe lupte, dar aici e altceva. Hai să ne calmăm puțin! Eu reușesc să fiu calm aici pentru că am un obiectiv. E foarte greu formatul și nu am venit să mă cert.”, a spus Giani Kiriță.