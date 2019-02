Teo Trandafir, la un pas de moarte pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului

Teo Trandafir a avut parte de o tragedie, care putea să îi fie fatală. Vedeta a fost la un pas de moarte pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului, când, în timp ce se grăbea spre casă de la serviciu, a luat-o pe contrasens și deodată a văzut în fața ochilor un tir. Asta pentru a ajunge acasă, la fiica ei, Maia.

Acest episod trist a avut loc în urmă cu mai mulți ani, când Maia era micuță, iar Teo avea un obicei, de la care nu putea lipsi, și anume, în fiecare seară, la aceeași oră, doar ea trebuia să îi facă băiță fetei sale. Din fericire, totul s-a terminat cu bine, prezentatoarea tv a ajung sănătoasă acasă, însă cu o mare traumă, din dorința de a ajunge cât mai repede la fiica ei, putea să moară. Astăzi, mărturisește că nu ar mai proceda la fel.

“La vremea mea, fii-mea a inventat o regulă, din capul ei cel mic, cum că nu suportă să îi facă altcineva baie, iar atunci indiferent ce era, la ora respectivă trebuia să ajung acasă. Și a crescut ea, a crescut ea, în timp ce eu îi făceam băiță în fiecare seară. Și într-o zi nu am mai ajuns și am luat-o pe contrasens, pe Șoseaua de Centură, disperată să ajung la baie, și am văzut tirul în față. Și am zis, gata! Asta a fost, am început să zic “Tatăl nostru“, măcar să ajung cu rugăciunea spusă. M-a lăsat cineva să intru în coloană pe partea mea și când am ajuns, în momentul ăla. Maia urlase: “mamiiiiii“. Și mă așteptau acasă, toți, cu ochii mari și m-au întrebat ce mi s-a întâmplat. Le-am răspuns: era să mor călcată de tir, ca să ajung să îi fac copilului baie”, a povestit Teo Trandafir în emisiunea pe care o prezintă.

La începutul anului, Teo Trandafir a anunțat că începe… o altă viață!

Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. La final de an, vedeta a postat – pe Instagram – un filmuleț în care apare alături de persoanele dragi din viața ei.

În dreptul clipului, aceasta a scris și un mesaj emoționant, anunțând că… începe o altă viață.

“Vă mulțumesc, cu emoție, cu iubire, iar dacă nu va regăsiți aici, înseamnă doar că am avut împreună un an neîncăpător… #newthingstocome #prietenidragi #oaltaviata #maizambimsinoi #multumescpentrutot”, a scris Teo Trandafir în dreptul filmulețului. Iată că ipoteza unei noi emisiuni care să facă audiență la Kanal D nu este absolut deloc hazardată.