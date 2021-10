Teo Trandafir vrea să plece de la Kanal D? Ce dezvăluiri a făcut celebra prezentatoare: „Aștept să văd…”

Teo Trandafir este fără doar şi poate una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. De câţiva ani are contract cu postul de televiziune Kanal D, însă recent în cadrul unui interviu a făcut mărturisiri neaşteptate. Vedeta a vorbit despre retragerea din lumina reflectoarelor.

Te Trandafir are o carieră de invidiat în lumea televiziunii. Vedeta a făcut parte din multe proiecte importante de-a lungul timpului, iar din 2013, a semnat contractul cu Kanal D, acolo unde prezintă emisiunea „Teo Show”.

Recent, vedeta l-a avut invitat pe Mugur Mihăescu în emisiune, iar dialogul dintre cei doi a fost savuros. Actorul a întrebat-o la un moment dat pe Teo Trandafir cât mai stă în televiziune. Prezentatoare a dat răspunsul imediat fără să stea prea mult pe gânduri.

„Până mă dau afară. Ai altă idee? Și… 1. Mă dau afară 2. Aștept să văd dacă mă angajează altul. Stau un an să văd dacă mă angajează și abia după aceea mă retrag”, a spus Teo Trandafir.

Ce salariu încasează Teo Trandafir la Kanal D

Recent, în cadrul unei emisiuni tv, Teo Trandafir a vorbit despre sumele câștigate din televiziune și despre banii pe care i-a încasat de-a lungul timpului. Aceasta a declarat că în ciuda zvonurilor nu este atât de bogate pe cât și-ar dori, dar că nu duce lipsă de nimic. A mai explicat că banii nu sunt importanți și că în viață de multe ori i-a pierdut, dar a știut cum să îi înmulțească la loc.

„Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.

CITEŞTE ŞI: TEO TRANDAFIR, REACȚIE FĂRĂ PRECEDENT ÎN EMISIUNEA DE LA KANAL D, DUPĂ CE BURSUCU A ENERVAT-O LA CULME: ”TACI DIN GURĂ!”

Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui.”, a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Sursă foto: Instagram