Țepe în numele lui Smiley! „Se cer bani, sau alte lucruri nebune”. Și artistul s-a prins, în cele din urmă

Smiley (40 de ani) avertizează cu privire la o nouă escrocherie pe rețelele de socializare! Au fost ceruți bani în numele celebrului cântăreț. În cele din urmă, artistul s-a prins de aceste țepe și le-a explicat fanilor săi despre ce este vorba.

Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, cântărețul a reușit să cucerească publicul din România cu piesele sale. Însă, celebritatea vine la pachet și cu întâmplări nefericite. Recent, soțul Ginei Pistol a simțit pe pielea sa ce pot fi oamenii dispuși să facă pentru bani. Fiind un nume cunoscut în toată țara, a fost ținta perfectă pentru o escrocherie.

Smiley a atras un semnal de alarmă pentru fanii săi. Artistul a vrut să se asigure că aceștia nu vor pica în plasa escrocilor. Ce se întâmplă, de fapt? Ei bine, anumite persoane se ascund în spatele unor conturi create pe rețelele de socializare cu numele și poza cântărețului. Ei cer bani sau ate lucruri materiale, dându-se drept juratul de la Vocea României.

La rândul lui, Smiley a fost avertizat de alte persoane în legătură cu această situație. Așa că a luat măsuri imediat. Și-a avertizat fanii cu privire la ceea ce se întâmplă și le-a cerut să raporteze conturile false.

„Atenție mare! A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale… se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune. Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați raport!

Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea! Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a explicat Smiley, pe Instagram.