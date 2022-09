Test de inteligență din anul 1904 | Găsiți pescarul în fotografia aceasta! Geniile o fac în 11 secunde

Dragă cititorule, pentru astăzi, ți-am pregătit un test de inteligență sub formă de iluzie optică. Vezi dacă tu reușești să găsești răspunsul corect în mai puțin timp decât un geniu!

Testele de inteligență sunt adesea utilizate de psihologi pentru a vedea care este coeficientul IQ al unei persoane. În zilele noastre, multe dintre acesta sunt disponibile pe internet, sub diferite forme.

Testul de astăzi prezintă o iluzie optică mai veche de un secol. O astfel de provocare le-a dat de furcă multora, dar cei mai iscusiți au reușit să-i găsească răspunsul în doar 11 secunde. Pentru a reuși, este nevoie de atenție și concentrare. Așadar, întrebarea este simplă: Unde este pescarul din fotografie?

Iluzia optică ce poate fi observată în imagine este literală. Pentru a vă ajuta, vă dăm un indiciu! Acest tip de iluzie apare atunci când imaginea pe care o vezi este diferită de imaginile care o compun. Rezultatul final pe care îl vedeți într-o iluzie literală se bazează pe percepția voastră. (VEZI ȘI: Iluzie optică virală | Doar un geniu poate găsi nevasta fermierului în cel mult 11 secunde)

Timpul a expirat! Care este răspunsul corect

Pentru a putea vedea pescarul, trebuie să întoarceți desenul. Astfel, veți putea vedea chipul unui bărbat într-o canoe care se uită la un pește. Când întoarceți imaginea cu susul în jos, capul păsării devine peștele uriaș, corpul păsării devine o insulă, iar picioarele devin copaci.

Iluzia optică din imagine este făcută de Gustave Verbeek (1904/2005) „A Fish Story” din The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo (original publicat în The New York Herald, în jurul anului 1904. Iluzia afirmă că „Doar pe măsură ce ajunge într-un mic punct înierbat al pământului, un alt pește îl atacă trântindu-l cu coada.” (NU RATA: Test de inteligență pentru cei cu IQ 130+ | Cât face 121+11(121-21)?)