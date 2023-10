Test de logică | Unul dintre acești doi bărbați e, de fapt, soțul femeii din imagine. Care?

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică extrem de dificil. Pentru a trece cu bine de provocarea vizuală de astăzi, tot ce ai de făcut este să privești atent imaginea. Vezi dacă tu reușești!

În zilele noastre, multe dintre acestea sunt disponibile gratuit pe internet și sunt folosite pentru amuzament. În mod normal, testele de acest tip sunt efectuare de către psihologi sau specialiști pentru a determina coeficientul de inteligență al unei persoane. Aici, scopul este doar amuzamentul.

Rezolvarea la testul de inteligență. Tu ai găsit răspunsul corect?

Privind imaginea, primul impuls ar fi să te ghidezi după limbajul corporal. Dacă mergi pe această variantă, se poate vedea că bărbatul din stânga se uită în direcția femeii, dar la fel procedează și cel din dreapta. Ea nu are privirea concentrată pe niciunul dintre ei, dar este întoarsă spre cel șaten. Greu de spus dacă el este soțul.

La o privire și mai atentă, se vede că bărbatul din stânga are o verighetă. Totuși, ea nu are o astfel de bijuterie, așa că el ar putea fi însurat, dar nu cu ea. Pe de altă parte, acolo unde ar fi aproape să aibă o astfel de bijuterie are un telefon pe care se poate distinge o imagine. Bărbatul din poză este, logic, soțul ei. Așadar, tânăra este măritată, de fapt, cu bărbatul din dreapta!

Dacă nu te-ai descurcat așa cum te-ai așteptat, nu te descuraja! Nu trebuie să uiți faptul că este un test de logică extrem de greu, așa cum te-am anunțat de la început. Oricum, avem o mulțime de alte teste de inteligență, de perspicacitate, de logică pe care le poți încerca gratuit chiar aici, pe CANCAN.RO. Cu siguranță vei găsi un alt test potrivit ție pe care îl vei trece cu brio!

Pentru ce este util un test de logică

Testele de logică sunt create pentru a vedea care este nivelul de rapiditate cu care o persoană poate face conexiuni în minte. Sunt adesea utilizate pentru a verifica inteligența persoanelor.

Un exemplu în care sunt utile este atunci când un candidat merge să se angajeze la o firmă sau o instituție și există posibilitatea să aibă de parcurs un test. Pe de altă parte, testele de logică sunt utilizate și în domeniul psihologiei sau chiar în diferite jocuri care fac parte din această tipologie.

