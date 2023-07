TEST IQ | Ce număr obțineți dacă înmulțiți toate cifrele de pe ecranul telefonului? Geniile răspund în 2 secunde

CANCAN.RO v-a pregătit un test IQ interesant și distractiv! Vă invităm să vă evaluați perspicacitatea și inteligența în timp ce încercați să găsiți soluția corectă. Geniile nu au nevoie de mai mult de 2 secunde pentru a găsi răspunsul final. Start cronometru!

Testul pe care l-am pregătit pentru astăzi este poate cel mai ușor de până acum. Tot ce trebuie să faceți este să înmulțiți corect operația de mai sus și să ajungeți la rezultatul final.

Astfel de teste nu sunt doar distractive, ci și utile în descoperirea laturii creative și logice a personalității noastre. Ele pot juca, de asemenea, un rol important în identificarea potențialelor profesii care se potrivesc cu abilitățile noastre. Testele IQ pot fi sub formă de puzzle-uri, completarea de serii de imagini sau numere, identificarea unui model sau prin alte activități care testează abilitățile cognitive ale unei persoane.

REZOLVARE

Tu ai reușit să efectuezi corect operația matematică? Dacă răspunsul este „DA”, atunci te felicităm! În cazul în care nu ești sigur de ceea ce ai făcut, te invităm să parcurgi rândurile de mai jos pentru a afla care este soluția și cum trebuia să înmulțești corect.

O persoană cu un IQ ridicat chiar poate rezolva această problemă instantaneu. Cum așa? Una dintre cifrele telefonului este, fără îndoială, 0 (zero). Și nu mai are rost să înmulțim celelalte cifre între ele, dacă, la un moment dat, vom înmulți produsul cu 0 și, orice număr înmulțit cu zero este zero. Drept urmare, răspunsul corect, final și rapid este: 0 (zero).

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Mută un singur chibrit, pentru a corecta 0+3=2

Care este IQ-ul mediu al unei persoane

Coeficientul de inteligență (IQ) reprezintă un concept derivat din testele standardizate prin care se măsoară inteligența. Nivelul mediu de inteligență al unei persoane este de 100. Cel mai mare nivel de inteligență a depășit pragul de 240. Primele teste psihometrice au apărut la începutul secolului al XX-lea, iar cel care le-a pus la punct a fost Alfred Binet.

VEZI ȘI: Test de perspicacitate | Care dintre cele 3 femei e stăpâna pisicii din imagine?