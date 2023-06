Test IQ exclusiv pentru genii | Calculați în 2 secunde 555-55(5x5-5x5)x555-555

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ exclusiv pentru genii. Doar cei mai inteligenți vor reuși să dea răspunsul corect la calculul 555-55(5×5-5×5)x555-555 în doar două secunde.

Testele de inteligență sunt adesea utilizate de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unei persoane. În zilele noastre, multe dintre aceste teste sunt disponibile pe internet și vin sub formă de șiruri de numere, ghicitori, iluzii optice, teste cu imagini și multe altele.

IQ înseamnă coeficient de inteligență și, pe scurt, este o măsură a capacității de raționament a unei persoane. Un test de acest tip ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica, pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Pentru a rezolva testul IQ de astăzi, trebuie doar să rezolvi corect calculul 555-55(5×5-5×5)x555-555 în doar două secunde. Vezi dacă tu reușești!

Rezolvarea testului IQ pentru genii. Tu ai răspuns corect?

Aparent, pare un exercițiu foarte greu (nu ca dificultate, dar ca durată) de matematică. Dacă analizăm însă „outside the box”, observăm că avem două scăderi, în care primul termen este 555, al doilea termen este cel lung, (5×5-5×5)x555, dar care are ca rezultat 0 (pentru ca înmulțirea cu zero este nulă), și un al treilea termen care este tot 555. Drept urmare, totul devine: 555-0-555 = 0 (răspuns final).

În cazul în care nu te-ai descurcat, nu te descuraja! Nu trebuie să uiți faptul că era un test de inteligență exclusiv pentru genii, așa cum te-am anunțat de la început. Oricum, avem o mulțime de alte teste de inteligență, de perspicacitate, de logică pe care le poți încerca gratuit chiar aici, pe CANCAN.RO. Cu siguranță vei găsi un alt test IQ, potrivit ție.

