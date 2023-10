Test IQ exclusiv pentru matematicieni | Cât este x, dacă x=x+1?

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă facă ziua mai interesantă, așa că vă răpește câteva minute pentru a rezolva un test exclusiv pentru matematicieni. Ai nevoie de puțin timp în care să-ți pui mintea la contribuție și să te focusezi asupra cerinței. Trebuie doar să dai soluția corectă la „Cât este x, dacă x=x+1?”. Dacă ai stat prea mult pe gânduri și nu ai găsit răspunsul bun, noi te ajutăm și îți dăm rezolvarea. Ești pregătit de testul fulger? Hai să dăm drumul distracției!

O nouă zi, un nou test interesant. De data aceasta nu vrem doar să-ți testăm atenția, ci și cunoștințele la matematică. Dacă-ți place această materie ori ai fost destul de bun în școală, atunci n-o să ai bătăi de cap pentru a găsi rezolvarea. Cât este x, dacă x=x+1?

Asta e cerința, iar tu trebuie să dai răspunsul corect. În cazul în care ai stat prea mult timp pe gânduri și nu ai reușit să afli care este rezultatul cerinței, ei bine, noi te putem ajuta. Mai jos, îți explicăm pas cu pas cum se rezolvă exercițiul matematic. Același răspuns l-ai găsit și tu?

REZOLVARE

Privind această ecuație de gradul I – pe cat de scurtă, pe atât de „controversată” – am fi tentați să spunem clasicul „nu se poate”. Așa este, în N (mulțimea numerelor naturale) – nu se poate. Dar haideți să facem să se poată!

Dacă am scădea „x” din ecuație, am obține 0=1, ceea ce nu este bine. Așadar, singura posibilitate pentru a nu obține această aberație matematică (0=1) este să NU se poată scădea „x”. Și care este singurul număr care NU poate fi scăzut?! Infinit! Deci, da, x = infinit. Soluție care, de altfel, verifică ecuația: infinit = infinit + 1.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii: