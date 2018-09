The Weeknd, acuzat de plagiat! O artistă cere despăgubiri de 5 milioane de dolari

Cântărețul canadian The Weeknd și membrii duoului francez Daft Punk sunt acuzați de plagiat în cazul piesei „Starboy”, de poeta și cântăreața Yasminah, care le cere despăgubiri de 5 milioane de dolari, potrivit contactmusic.com.

Single-ul „Starboy” a fost lansat în 2016 și a fost inclus pe albumul artistului The Weeknd. Poeta și cântăreața americano-somaleză Yasmin „Yasminah” Mohamed susține că piesa este copiată după cântecul ei „Hooyo”, înregistrat în 2009. Yasminah l-a mai amenințat pe The Weeknd că îl dă în judecată, iar cei doi ajunseseră la o înțelegere financiară însă cântăreața spune că artistul nu și-a onorat promisiunea, motiv pentru care a deschis acest proces. (CITEȘTE ȘI: THE WEEKND S-A ÎMPĂCAT CU FOSTA IUBITĂ! PRIMELE IMAGINI CU BELLA HADID ȘI CELEBRUL ARTIST)

The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy

Abel Makkonen Tesfaye, cunoscut sub numele de scenă The Weeknd, este un artist canadian recompensat de-a lungul carierei, printre altele, cu trei premii Grammy. Daft Punk este un duo francez de muzică electronică, format din muzicienii Guy-Manuel de Homem-Christo și Thomas Bangalter. Cei doi sunt faimoşi atât pentru stilul muzical, cât şi pentru simbolicele căşti de roboţi, fără de care nu apar în performanţele live și în videoclipuri. Artiștii, recompensați cu șase premii Grammy, sunt considerați unii dintre cei mai de succes din muzica electronică din toate timpurile. (VEZI ȘI: DESPĂRŢIRE ÎN SHOWBIZ! SELENA GOMEZ ŞI THE WEEKND ŞI-AU SPUS ADIO)