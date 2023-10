Theo Rose a ajuns la capătul puterilor și a clacat! Ce a pățit artista: „Dintr-o dată creierul meu nu mai vrea”

În vara acestui an, Theo Rose a devenit mămică pentru prima oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care i-a schimbat viața radical. După naștere, partenera lui Anghel Damian nu a stat mult pe tușă și a reluat imediat activitățile. Aceasta încearcă să îmbine viața profesională cu ceea de mămică, iar de cele mai multe ori reușește. Însă, recent, Theo Rose a avut parte de o zi mai proastă și a clacat.

Thoe Rose face parte din categoria vedetelor care sunt foarte deschise cu fanii lor. Tânăra împărtășește adesea cu urmăritorii din mediul online ce se întâmplă în viața ei și la fel a făcut și recent. Însă, de această dată, cântăreața nu a venit cu vești prea bune. Le-a mărturisit internauților că a trecut printr-un moment destul de greu și a simțit că a ajuns la capătul puterilor.

„Creierul meu nu mai vrea”

Pe lângă concerte, filmările pentru serialul Clanu, dar și pentru Vocea României, Theo Rose este și mamă cu normă întreagă. Vedeta are un program extrem de încărcat, însă încearcă să facă față. Dar, toată lumea știe că viața cu un copil mic nu este tocmai ușoară, iar părinții cu greu prind câteva ore legate de somn.

Acesta este și cazul lui Theo Rose, iar lipsa somnului și oboseala acută și-au spus cuvântul. Așa cum spuneam, partenera lui Anghel Damian are multe de făcut într-o zi, iar recent aceasta a simțit că nu mai poate. Vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul online că oboseala a lovit-o și a crezut că o să cedeze.

Theo Rose a simți cum toate puterile o lasă, însă nu s-a complăcut mult în stare. Artista s-a tratat imediat cu un pliculeț cu magneziu, iar voia bună i-a revenit. Chiar și așa, cântăreața și-a anulat toate planurile și a mers direct acasă.

„Astăzi s-a pus pe mine la un moment dat o oboseală, dintr-o dată așa, pur și simplu am simțit că creierul meu nu mai vrea. Deci, simțeam că dacă mă puneam un mai așa pe spate, adormeam acolo și gata.

Am avut un plic de magneziu în geantă, din acela masticabil, pac, l-am luat și am fost fresh, am continuat ziua. Mă duc acasă la băiatul meu. Cică să mergem la film. Ce fim? Nu mai vreau niciun film. Poate să fie filmul filmelor, mă duc acasă la băiatul meu, lăsați-mă cu filmele voastre.”, a spus Theo Rose în mediul online, în urmă cu puțin timp.

Theo Rose, cucerită iremediabil de Anghel Damian

De ceva timp, Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu. Aceștia s-au întâlnit în culisele de la Pro TV, iar flacăra iubirii s-a aprins repede. Deși preferă să mențină discreția în ceea ce privește relația lor, recent cântăreața a dat câteva detalii din casă. Aceasta a recunoscut că începuturile relației au fost mai greoaie, iar ea destul de sceptică, însă și-a dat seama repede că și-a întâlnit marea dragoste și bărbatul alături de care își va întemeia o familie.

„Eu așa zic (n. red. Anghel Damian e iubirea vieții ei), e cu certitudine, dar nu vreau să par nebună. A fost pentru prima dată când m-a luat așa prin învăluire, nu am știut ce întâmplă. El e diferit, am cunoscut un bărbat foarte matur, foarte inteligent, cu mult mai inteligent decât mine, foarte sigur pe ce vrea să facă, foarte bun în ceea ce face, un bărbat care domină fără să mă domine și totul a plecat de la admirație, după care m-a tras curentul.

A fost de parcă l-am așteptat, am încercat eu să fug, a fost straniu la început, încerci să negi că se întâmplă asta din frica de a nu fi o imagine distorsionată, dar nu a fost așa și nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă și asta.

Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune în ultima vreme, chiar și fosta relație, noi suntem prieteni și în continuare și chiar și despărțirea a fost, așa cum am mai spus, în beneficiul amândurora. Dacă te uiți în viețile amândurora, și eu sunt fericită și mi-e bine, și el e fericit și e bine”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcat-ului realizat de Ilinca Vandici.