Scena de la Vocea României care a scindat fanii emisiunii. Theo Rose a lămurit celebrul episod cu Irina Rimes

Într-una dintre recentele ediții ale emisiunii Vocea României, de la Pro TV, a existat un dialog între Theo Rose și Irina Rimes. Mai cu seamă, discuția a pornit de la comentariul făcut de Irina Rimes în baza prestației uneia dintre concurentele show-ului stației din Pache Protopopescu. Discuția artistelor, însă, nu a rămas fără ecou, în mediul online fiind generat un adevărat val de comentarii negative. Acum, artistele au lămurit situația! Detaliile se află mai jos, în articol.

În ediția care a rulat vineri, 6 octombrie, la Pro TV, concurenta Andreea Oprea i-a impresionat pe jurații de la Vocea României. Motiv pentru care aceștia au apăsat butonul „magic”. Evident, așa cum arată regulamentul concursului, concurenții au voie să aleagă echipa juratului în care doresc să se alăture. Printre jurații care au dorit să o convingă pe concurentă să se alăture echipei se numără și Theo Rose. Atunci, artista a susținut, printre altele, că în vocea ei regăsește mai multe genuri muzicale.

„Andreea, vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale. Îmi place că în sfârșit găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normal. Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici”, a spus Theo Rose.

Declarațiile artistei nu au rămas fără ecou, Irina Rimes fiind cea care a reacționat imediat: „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”.

Apoi, Theo Rose i-a răspuns: „Nu. Asta ai înțeles tu din lumea mea? Mă atacă acum, pentru că cu asta o să mă atace… că n-avem ce să facem. Asta e crucea noastră!”.

Theo Rose lămurește situația de la Vocea României: „Eu n-am plâns din cauza Irinei!”

Discuțiile, însă, au mers mai departe. În mediul online a fost generat un real val de reacții negative, majoritatea fiind îndreptate către Irina Rimes. Atunci, cântăreața a ținut să transmită un mesaj. S-a spus că Irina ar fi făcut-o pe Theo să plângă. Theo Rose a mărturisit în mediul online că nu a plâns.

„Eu n-am plâns din cauza Irinei. Ce vedeți voi acolo e o frântură, după ore întregi de filmare ne mai ia gura pe dinainte și spunem lucruri. Mie și despre mine mi se par unele lucruri pe care le spun pot părea într-un fel. Dar să știți că noi între noi tot timpul verificăm. Se întâmplă să mai scoți un ***** pe gură, atunci când vrei să combini un concurent să vină în echipa ta, să zici ceva care să nu-i pice bine unui alt antrenor, dar tot timpul am verificat.

Niciodată nu am plecat supărați, că nu e despre asta și m-a surprins că s-a creat asta. Eu n-am plâns din cauza Irinei și ați văzut că ea la final a venit la mine să verifice și i-am spus că na, că s-au adunat și la mine niște frustrări, sunt niște lucruri care mă dor și pe mine și dacă m-ai atins acolo dau o lacrimă”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

Antrenoarea de la Vocea României susține că nu a făcut-o pe Theo Rose să plângă

De altfel, nici Irina Rimes nu a dorit să lase lucrurile în acest mod. Artista a ținut să transmită un mesaj, în mediul online, despre situația care s-a creat în urma dialogului de la Vocea României.

„De obicei eu hate-ul îl ignor, dar de data asta este foarte greu să ignor toate mesajele. (…) Asta trebuie să se oprească! Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire! Eu tot timpul am avut o părere foarte bună despre Theo Rose! Tot timpul am zis în dreapta și în stânga că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice! Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de buna?

Am spus asta și public, i-am spus-o și ei, ea știe lucrul ăsta, noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce a trebuit să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru ca eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă. (…) N-am considerat niciodată că muzica pe care o fac eu este mai presus decât muzica lăutărească, din contră, mereu am considerat că muzica lăutărească, folclorul și muzica populară sunt niște genuri cu valoare mult mai mare, pentru că ele conțin identitatea poporului”, a spus Irina Rimes în mediul online.

Irina Rimes: „Theo Rose n-ar fi de acord cu treaba asta”

De altfel, Irina Rimes a continuat seria mărturisirilor, pe rețelele de socializare. Artista a dezvăluit că a învățat anumite lucruri de la Theo Rose. În plus, i-a făcut o declarație frumoasă, prin care își arată aprecierea față de colega sa de breaslă și platou. Între Irina Rimes și Theo Rose nu a existat, de fapt, niciun conflict.

„Tot de la Theo am învățat că trebuie să stai pe picioarele tale și trebuie să te ții bine, orice atac ar veni din afara asupra ta. Așa că îți mulțumesc frumos, Theo, și să știi că, chiar dacă fanii tai îmi fac zile fripte, eu tot te iubesc! Pe de altă parte, mă gândesc că aia nu sunt fanii adevărați ai lui Theo, pentru că fanii adevărați ar ști că Theo Rose n-ar fi de acord cu treaba asta, să vorbească atât de urât, foarte urât! Mi se încrețește părul când citesc mesajele…

Am fost acuzată că discursul pe care l-am avut a fost unul foarte jignitor, armele mele au fost prea tăioase. Iertati-mă, dar nu pot să fiu de acord și n-o să fiu niciodată că asocierea cu un gen muzical este o jignire. Și știți că am dreptate. Nu este! Iar dacă voi, la un moment dat, o vedeți ca pe o jignire, este pentru că voi aveți o problemă cu genul asta muzical, nu eu. Puteți să-mi spuneți manelistă, dar nu cânt, nu am inflexiuni. M-aș distra, mi-ar plăcea mult. Dar nu „moldoveancă proastă/ scârbă / Du-te în țara ta de c***t”. Astea pe care le-am spus la urmă, astea sunt jigniri, nu alea”, a mai spus Irina Rimes.

