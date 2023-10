Despărțire prematură pentru Irina Rimes, jurata Vocea României. Vedeta Pro TV a dezvăluit cum a divorțat de primul soț

Mulți o știu pe Irina Rimes, însă puțini au habar că artista a fost căsătorită acum mulți ani. Cântăreața a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Andi Bănică, însă totul s-a sfârșit mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva. Lucrurile n-au fost să fie, iar cei doi și-au spus adio. La ani buni de la divorț, vedeta a dat cărțile pe față și a recunoscut care a fost motivul ce a dus la separarea definitivă.

Irina Rimes și-a pus pirostriile la 22 de ani și a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Andi Bănică. Relația lor mergea ca pe roate până într-o zi, când au decis că lucrurile nu mai merg. Avea 23 de ani când a divorțat de bărbatul pe care-l credea sufletul ei pereche. Irina Rimes s-a luptat mult timp cu depresia, după ce mariajul lor s-a sfârșit. A renunțat la muzică pentru o perioadă, până a realizat că trebuie să-și revină, pentru că viața merge înainte.

„El a fost cel pe care l-am iubit mult. Cu care m-am şi căsătorit la vârsta de 22 de ani. Între mine şi Andi nu ştiu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgosteşti de un om rău şi îţi place. (…) Eu am muncit. Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv.

Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus.”, povestea cântăreața, într-un interviu, acum mulți ani.

Care a fost motivul divorțului dintre Irina Rimes și Andi Bănică

După divorțul lor, gurile rele au aruncat cu diverse zvonuri legate de motivele care au pus capăt poveștii lor se iubire. Se vehicula că bărbatul se iubește cu o femeie din Republica Moldova, care ar fi fost și însărcinată. Ei bine, la ani distanță, artista a rupt tăcerea și a vorbit despre întreaga situație. Aceasta i-a asigurat pe toți că fostul ei soț nu a înșelat-o cu o altă femeie, că nu a avut un copil cu respectiva, ci pur și simplu că lucrurile n-au mai mers în relația lor, așa cum se așteptau.

„Eu stăteam cu Andi la un moment dat și ne uitam la televizor, la o emisiune unde se discută chestii de genul [relații celebre]. Stăteau doi psihologi, un astrolog, etc. să discute problema mea cu soțul meu care stătea lângă mine. Eram amândoi cu un pahar de vin și ne uitam ca la film, ca la o comedie. (…) Nu a înșelat nimeni pe nimeni. Nu a făcut nimeni niciun copil”, povestea Irina Rimes, în podcastul lui Cătălin Măruță.

