S-a supărat Smiley la Vocea României și a făcut o declarație neașteptată: „Sezonul trecut am fost distras”. Ce și-a propus juratul pentru noua ediție a show-ului Pro Tv

Fanii show-ului Vocea României de la Pro TV vor avea o surpriză, anul acesta. Filmările pentru cel de-al 11-lea sezon au început, iar la masa juriului se vor afla Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes, dar și Horia Brenciu cu Theo Rose. De altfel, Smiley a făcut o declarație neașteptată, chiar la filmări. Iată mai jos, în articol, ce și-a propus juratul Smiley la Vocea României, pentru noua ediție a emisiunii.

Filmările celui de-al 11-lea sezon al show-ului Vocea României de la Pro TV au început. Telespectatorii vor avea o surpriză, în acest sezon. La masa juraților va reveni Horia Brenciu, după o pauză de doi ani. De altfel, va fi în echipă cu artista Theo Rose. La masa juraților se vor mai afla Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. Horia Brenciu se întoarce la masa show-ului Vocea României, după ce Denis de la The Motans s-a retras. În urmă cu o lună, cântărețul a mărturisit că nu va mai avea rolul de antrenor în emisiunea de la Pro TV. De altfel, a mărturisit că în toamnă va fi prins cu un turneu și va lansa un nou album.

Declarație neașteptată făcută de Smiley la Vocea României

În cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV, antrenorii de la Vocea României au făcut câteva mărturisiri. Printre cei care au spus ce așteptări au în acest nou sezon s-a aflat și Smiley. Artistul a susținut că sezonul trecut a fost „un pic distras”, iar acum speră să găsească vocea concurentului care va câștiga concursul muzical.

„Sezonul trecut… nu ştiu, cred că am fost un pic distras. Sper foarte tare să găsesc vocea care va câştiga Vocea României”, a spus Smiley.

De altfel, și Irina Rimes a mărturisit că are emoții, având în vedere că este un nou sezon Vocea României: „Normal că am emoţii, pentru că voi cunoaşte foarte mulţi oameni noi. Unii dintre ei vor veni în echipa mea. Am emoţii pentru că începe un nou sezon la Vocea României şi dacă nu am avea emoţii ar fi un sezon fără emoţii. Mai sunt şi colegii mei cu care va trebui să mă lupt şi trebuie să-mi pregătesc toate armele”.

„Nu eu găsesc concurenţii, concurenţii mă găsesc pe mine. După ce concurenţii mă găsesc pe mine, eu găsesc resursele intelectuale, personale, profesionale, morale, etice de a-i duce pe vârfurile pe cele mai înalte vârfuri ale unei ţări multilateral dezvoltate”, a spus Tudor Chirilă.

Theo Rose și Horia Brenciu, jurați pe scaunul dublu al show-ului de la Pro TV

Theo Rose și Horia Brenciu vor ocupa scaunul dublu al juriului din show-ul de la Pro TV.

„Suntem împreună, facem o echipă şi ne bucurăm să fim într-o atmosferă cu mult public care se uită la noi. Mă bucur foarte mut să fiu, din nou, alături de Tudor Chirilă, de Andrei Tiberiu Maria (Smiley) şi de Irina Rimes”, a spus și Horia Brenciu.