Apariție surprinzătoare pe platoul PRO TV, la Vocea României. Prezența pe scaunul juratului a atras zeci de mii de aprecieri

În urmă cu mai bine de o lună, Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată. Artista şi-a pus „pe pauză” proiectele în care era implicată, însă, a revenit, de curând, în faţa fanilor săi. Admiratorii o pot vedea pe vedetă în noul sezon al emisiunii Vocea României. De această dată, nu va mai face pereche cu Smiley, ci cu un alt cântăreţ celebru, Horia Brenciu. Recent, tânăra vedetă a făcut primele dezvăluiri, după ce s-a întors pe micile ecrane.

Pe 11 iunie, Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată. Artista a născut un băiețel perfect sănătos pe nume Sasha Ioan. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Theo a părăsit scena cu doar câteva zile înainte să nască şi asta pentru că avea multe spectacole şi proiecte de onorat. Pauza pe care şi-a luat-o a fost una scurtă, pentru că vedeta s-a reîntors, acum, pe platourile de filmare, într-o formă fizică de invidiat. Deşi programul său este destul de încărcat, tânăra a găsit o soluţie pentru a sta aproape de fiul ei.

Apariție surprinzătoare pe platoul PRO TV

Mai exact, artista a decis ca Sasha Ioan să fie adus de tatăl lui în platoul de filmare. De asemenea, Theo Rose îşi doreşte că micuţul ei să o însoţească în majoritatea locurilor în care va avea treabă.

În ceea ce priveşte sezonul cu numărul 11 al emisiunii Vocea României, cântăreaţa este optimistă şi speră ca anul acesta să poată realiza şi mai multe lucruri alături de Horia Brenciu, despre care are numai cuvinte de laudă.

„Suntem buni prieteni și ne potrivim din multe puncte de vedere, mai ales ca voci, dar și ca preferințe muzicale. Asta îmi place foarte tare. Sezonul trecut am avut o altfel de experiență. De la Smiley am avut de preluat alte chestii. Era foarte diferit spre deosebire de mine și am funcționat cumva în complementaritate.

Practic, astăzi îmi închei perioada de lăuzie. Este prima oară când plec de acasă atâtea ore. Ca să nu am așa mari emoții, o să vină după-amiază și el (n.red.: fiul ei, Sasha Ioan) cu tatăl lui. O să-l aducă să vadă și el, să fie și el integrat, să ne obișnuim cu ideea că va fi copilul prezent în majoritatea locurilor în care voi fi la muncă’, a declarat cântăreața, potrivit unica.ro.

Theo Rose s-a refăcut spectaculos după naștere

Theo Rose a recunoscut, în repetate rânduri, că își dorea să mai pună câteva kilograme pentru că nu era mulțumită de felul în care arata. După sarcină însă, corpul său a trecut prin unele schimbări. Deși nu și-a dorit să slăbească atât de mult, a dat jos aproape 10 kilograme într-un timp foarte scurt.

Mai mult decât atât, tânăra le-a recunoscut celor care o urmăresc faptul că nu a reușit să scape de vergeturi, dar acest lucru nu o deranjează. În schimb își dorește să elimine celulita, iar pentru acest lucru este dispusă să facă sacrificii.

„Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(…) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.