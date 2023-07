Scandal în culisele de la Pro TV! Protagoniștii: doi jurați de la Vocea României. S-a lăsat cu lacrimi și cuvinte grele

Un nou scandal din culisele televiziunilor din România a ieșit recent la suprafață. De această dată, acțiunea se mută la Pro TV, iar protagoniștii sunt chiar doi jurați de la Vocea României. Aceștia s-au aprins în timpul filmărilor și s-a lăsat cu lacrimi și cuvinte grele. Despre cine este vorba?

De-a lungul timpului, juriul de la Vocea României a avut mulți membri, însă una dintre formulele preferate ale publicului a fost cea din care făceau parte Irina Rimes și Tudor Chirilă. Cei doi au reușit ca prin micile lor contraziceri, prin șicane și glumițe să ajungă la inima publicului.

Însă, chiar dacă pe sticlă contrazicerile dintre cei doi erau amuzante și păreau inofensive, se pare că în realitate lucrurile escaladau uneori și chiar s-a ajuns la o ceartă în toată regula, de față cu toată lumea, în care multe au fost spuse.

Irina Rimes: „M-a făcut să plâng”

Invitată în cadrul unui podcast, Irina Rimes a vorbit despre un episod mai puțin plăcut din timpul filmărilor de la Vocea României. Artista a mărturisită că a existat un moment destul de tensionat între ea și colegul său, Tudor Chirilă. Mai exact, așa cum obișnuiau, cei doi s-au contrazis pe marginea unui subiect, însă totul a escaladat rapid.

Glumele și micile înțepături s-au transformat în cuvinte grele și lacrimi amare. Se pare că aceștia s-au certat destul de rău, chiar în fața producției și a spectatorilor din sală. Și-au aruncat cuvinte grele unul altuia, iar Irina Rimes chiar a fost făcută să plângă de către colegul său.

În cele din urmă, pentru a dezamorsa conflictul cei doi și-au părăsit locurile și au luat o gură de aer, pentru a se calma. Atunci când s-au întors în platou s-au liniști și au îngropat securea războiului, însă momentul a fost unul destul de tensionat.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a declarat Irina Rimes, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar.

Deși au avut o ceartă aprigă, cei doi colegi de la Vocea României nu și-au purtat pică și au revenit repede la sentimente mai bune. Aceștia s-au împăcat, s-au întors la treabă și au dat totul uitării destul de repede.

