Dușmănia ascunsă dintre Smiley și Theo Rose. Întâmplarea din trecut care a afectat-o serios pe vedeta din Clanul

În cadrul podcastului lui Gojira, Theo Rose a povestit care a fost prima sa interacțiune cu Smiley. În urmă cu patru ani, jurata de la Vocea României și-a lansat prima piesă cu HaHaHa Production. Chiar dacă s-a dovedit benefică o astfel de colaborare, la început a fost o dispută, care ar fi putut să le afecteze celor două vedete actuala prietenie de la PRO TV.

Theo Rose și Smiley par să se înțeleagă de minune în interacțiunea lor de la PRO TV. Cei doi nu doar că sunt colegi la același post de televiziune, ci împart chiar același scaun la Vocea României. În spatele unei prietenii de nădejde, stă o supărare lăsată de prima impresie peste care puțini ar fi putut să treacă.

Ce s-a întâmplat între Theo Rose și casa de producție a lui Smiley

Plină de încredere, artista a venit să negocieze, dar a primit un răspuns la care nu s-ar fi așteptat:

„Mi s-a spus așa: „Dacă vii aici, la noi, un an de zile nu ai cum să lansezi nimic”, după ce eu fiersesem că nu mai aveam ceva scos de mult timp. N-am cum să scot un an de zile, am zis ok, da, bine, măcar lucrez în timpul ăsta, câștig pe altă parte. Problema n-a fost atunci, problema a fost la final de tot”, povestea Theo Rose în cadrul podcastului Aproximativ Discuții a lui Gojira.

Un an de pauză ar fi însemnat enorm în parcursul carierei sale, așa că Theodora Maria Diaconu și-a spus povestea. A primit înțelegere de la angajații lui Smiley, dar a fost extrem de deranjată de modul în care au pus problema:

„După ce m-am deschis, le-am zis sincer în ce perioadă mă aflu și ce simt eu, în legătură cu cariera mea și cu ce vreau eu să urmeze pentru mine și de ce m-am mai lovit înainte. Și când am ieșit, m-a bătut așa pe umeri și mi-a zis: „Te primim”. Din start la mine s-a decuplat treaba. Păi cum mă primiți, că dacă m-ați chemat normal ar fi să zică „Da, hai să lucrăm”, dar exprimarea a fost „Te primim” și am zis bine, hai că ne auzim și nu ne-am mai auzit”, a povestit Theo Rose în cadrul podcastului anterior menționat.

Ulterior, a colaborat cu HaHaHa Production și a ajuns să-l cunoască pe Smiley și în spatele aparențelor. Astfel, au devenit extrem de apropiați și a dispărut orice urmă de dușmănie ascunsă.

