Unde își încearcă, din nou, norocul Cleopatra și… Edward Sanda pune țara la cale cu Pavel Stratan: “Am vorbit cu tata-socru, e în plan!”

Cleopatra Stratan recunoaște că are o afinitate pentru modă, dar că nu a tentat-o niciodată o carieră în modelling, chiar dacă are calitățile fizice. Se rezumăm la pictoriale legate de activitatea ei principală: muzica.

Cleopatra Stratan despre colaborarea cu Cristina Bâtlan: „Este o colecție capsulă în ediție limitată”

CANCAN.RO: Anul acesta îmbinați afacerile cu muzica?

Edward Sanda: Afacerile anul ăsta sunt mai mult la ea. Ea a pornit un proiect nou.

Cleopatra Stratan: Sunt mai mult la mine în anul nou, dar cine știe ce idei ne-or mai veni pe parcursul anului?

CANCAN.RO: Cum a început colaborarea cu Cristina Bâtlan?

Cleopatra Stratan: Noi ne cunoaștem din vară personal, așa, noi ne-am mai văzut, ne știam, dar am pornit această călătorie spre colecția care a ieșit acum și suntem foarte mândre și eu și ea și ne bucurăm enorm de mult pentru rezultat. Este o colecție capsulă în ediție limitată care se numește „Just a girls” și este colaborare cu Musette. De la 1 martie se va găsi această colecție în toate magazinele din țară atât fizic cât și online. În această seară port unul din accesoriile din colecție care în mod normal sunt pentru pantofi, dar se pot agăța oriunde pentru ca un clips la spate și este o colecție care cuprinde pantofi, balerini, accesorii, fundițe și flori și gentuțe.

Cleopatra Stratan: „Nu m-am gândit să fac o carieră, sunt cu muzica la bază”

CANCAN.RO: Te-a tentat vreodată o carieră în modeling? Ai avut propuneri?

Cleopatra Stratan: Pentru că sunt înaltă, sunt slăbuță și m-au întrebat mulți: „Dar nu te-ai gândit să…”

Edward Sanda: Ea deja e model, dar nu profesează.

Cleopatra Stratan: Nu m-am gândit la o carieră din asta. Dacă pot să folosesc felul în care arăt în pozele pe care le am ca artistă că până la urmă sunt artistă nu sunt un model neapărat în această frumoasă colaborare cu Musette. Mă bucur când cineva-mi spune că arăt ca un model sau că aș arăta bine în cariera asta. Nu m-am gândit să fac o carieră, sunt cu muzica la bază. Am reușit să aduc muzica și în acest proiect care este despre modă, despre feminitate, despre pantofi. Eu sunt foarte pasionată de mică și am reușit să facem câteva piese în stiluri diferite, iar sloganul colecției este : poartă pantofii în stilul tău, adică și vestimentar și muzical.

Edward Sanda: „Am vorbit și cu tata socru și e în plan. Deocamdată lucrăm, încă că nu am găsit piesa potrivită”

CANCAN.RO: Voi pregătiți și o piesă împreună anul acesta?

Cleopatra Stratan: Da, nu spunem cum se numește.

Edward Sanda: Noi am obișnuit oamenii să lansăm o singură piesă pe an. Uite că au trecut 2 ani acum și n-am mai scos nimic, dar tot primim mesaje și ne-am hotărât să lansăm o piesă pentru susținătorii noștri. Așa că eu cred că în martie se va întâmpla.

CANCAN.RO: Dar o piesă socru ginere este în plan?

Edward Sanda: M-am gândit și la asta și am vorbit și cu tata socru și e în plan. Deocamdată lucrăm, încă că nu am găsit piesa potrivită și ca mesaj și ca producție să fie, dar eu îmi doresc din suflet să se întâmple și cred că o să se întâmple la un moment dat.

CANCAN.RO: În general, când tu și Cleopatra aveți o discuție în contradictoriu, cine cedează primul? Cine e împăciuitor?

Edward Sanda: Nu avem certuri, adică nu știu, ne-am găsit unul pe altul. Nu suntem certăreți și dacă apare o chestie să zic mai neplăcută o discutăm și nu ne certăm.

