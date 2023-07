Tatăl lui Smiley a renunțat și a luat o decizie radicală. Ion Maria a devenit director al unei fabrici de panificație după o viață petrecută ca pilot în cadrul MApN

Puțini artiști din țara noastră se bucură de succesul pe care îl are Smiley în industria muzicală. În afara carierei sale, artistul are și o familie frumoasă cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Deși el este cunoscut de o țară întreagă, nu sunt mulți cei care știu cu ce se ocupă părinții artistului. Mama și tatăl cântărețului vin din domenii total diferite și neașteptate.

Smiley este, fără doar și poate, unul dintre cei mai longevivi cântăreți din industria muzicală românească. Și-a făcut debutul în domeniu la începutul anilor 2000, iar de atunci a fost o prezență constantă pe micile ecrane.

Pasiunea pentru muzică i-a adus multe satisfacții, de la premii, contracte de imagine, spectacole, dar și mulți bani în conturi.

Ce meserii au avut părinții lui Smiley

În ceea ce îi privește pe cei care i-au dat viață lui Smiley, meseriile lor sunt unele surprinzătoare, care nu au nicio legătură cu muzica.

CITEȘTE ȘI: L-A UMILIT PE SMILEY FĂRĂ PIC DE MILĂ: „MĂ SIMȚEAM BĂRBATUL DIN RELAȚIE”. MOTIVELE DESPĂRȚIRII DE LAURA COSOI AU IEȘIT LA IVEALĂ DUPĂ ANI BUNI

Tatăl artistului, pe nume Ion Maria, a fost pilot în cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar mai târziu, a reușit să ajungă directorul unei fabrici de pâine din Cernica. Iar în ceea ce o privește pe mama lui Smiley, Ioana Maria, ei bine, ea a fost contabilă la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din Pitești. Artistul spune că a fost mereu motivat de către familia lui, iar educația pe care părinții lui i-au dat-o l-a ajutat să devină omul de astăzi.

Ce avere are Smiley

Talentul lui Smiley nu poate fi contestat. El munceşte din greu pentru a rămâne în top, însă, în ceea ce privește averea artistului, banii nu provin numai din muzică.

Numai de la Românii au Talent, Smiley încasează circa 150.000 euro pe sezon. Cât pentru postul de antrenor la Vocea României, artistul primește în jur de 60.000 de euro. Totodată, din contractele de publicitate, ne referimn la cele de imagine, cel mai mare fiind cu Lays, îi intră în conturi, în fiecare lună, suma de aproximativ 50.000 de euro.

Vedeta de la Pro TV încasează bani frumoși din drepturi de autor din zecile de melodii pe care românii le ascultă la radiourile românești sau pe posturile de televiziune.

Chiar dacă firmele sale au probleme, Smiley este este unul dintre cei mai bogaţi artişti români. Soţul Ginei Pistol nu a avut niciodată vicii, a cheltuit banii cu cap, nu i-a plăcut să epateze, și, din acest motiv, a reuşit să strângă o avere frumuşică!