Oana Radu, moment emoționant la Sala Palatului. Și-a chemat iubitul pe scenă: „Am plâns încontinuu”

Oana Radu și-a văzut visul împlinit, acela de a susține un concert la Sala Palatului. Celebra artistă s-a deschis în fața fanilor și le-a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de noul său iubit. La un moment dat, cântăreața l-a chemat pe scenă, alături de ea, și i-a făcut o declarație de dragoste. La rândul său, toboșarul a spus câteva cuvinte.

Oana Radu a susținut că a trăit un adevărat coșmar în căsnicia cu fostul ei soț, Cătălin Dobrescu. Totuși, artista a reușit să îl dea uitării și să se îndrăgostească din nou. Acum, ea formează un cuplu cu toboșarul din trupa sa, Șerban Balaban. Relația este cât se poate de serioasă pentru că bărbatul a cerut-o în căsătorie pe cântăreață la finalul anului trecut.

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Artista are o relație cu toboșarul trupei sale, Șerban Balaban, și se declară foarte fericită alături de el. Mai mult decât atât, a vrut să împărtășească bucuria și cu fanii săi.

În cadrul concertului de la Sala Palatului pe care l-a susținut pe 1 martie, Oana Radu l-a chemat pe iubitul ei, alături de ea, pe scenă. Artista a vrut să îi mulțumească pentru dragostea pe care i-a oferit-o.

La rândul său, Șerban a ținut să îi facă Oanei Radu o declarație de dragoste. Bărbatul i-a spus cât de mult o iubește și cum s-a schimbat viața lui de când a început relația cu ea. Mai mult decât atât, a dezvăluit că nu și-a putut stăpâni lacrimile pe parcursul concertului.

„Oana, te iubesc așa cum n-am iubit vreodată și n-am știut că pot să fac asta. M-ai învățat niște lucruri minunate. Am reușit să devin o persoană pe care speram eu s-o întâlnesc pe stradă. Sunt efectiv fără cuvinte. Mi-am promis că nu o să plâng. De astăzi, de când am venit aici, am plâns încontinuu. Când am auzit sunetul, tot, am plâns încontinuu. Acum am reușit să mă abțin un pic, dar nu promit că până la sfârșit nu o să mai plâng. Voiam să o ceri aici, în seara asta, doar că nu am mai rezistat și am cerut-o acasă”, a mărturisit iubitul cântăreței.