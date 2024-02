Theo Rose a ajuns pe mâna medicului! Artista și-a făcut o intervenție la nivelul feței: „Am scăpat de un stres”

Recent, Theo Rose a făcut un pas la care se gândea de mult timp. Artista și-a luat inima în dinți, a mers la medic și a rezolvat o problemă care o sâcâia. Mai exact, vedeta a făcut o intervenție la nivelul feței pentru a rezolva o problemă de natură estetică. Despre ce este vorba?

Theo Rose face parte din categoria vedetelor care sunt deschise cu fanii și păstrează legătura cu aceștia în mediul online. Vedeta nu se sfiește să le povestească urmăritorilor săi detalii din viața personală și așa a făcut și recent. Cântăreața a mărturisit că s-a lăsat pe mâna medicului și a rezolvat o problemă care o deranja de ceva timp.

Theo Rose le-a mărturisit fanilor săi că și-a luat inima în dinți și a decis să rezolve o problemă de natură estetică. Mai exact, artista avea pe nas o aluniță inestetică, așa că și-a dorit să o elimine. După ce a făcut analizele necesare și a primit undă verde din partea medicului, cântăreața nu a mai stat pe gânduri.

Theo Rose spune că procedura la care s-a supus nu este una grea și nu a durat mai mult de 10 minute. De asemenea, artista nu a simțit prea multă durere și a scăpat imediat de imperfecțiunea ce o deranja.

„Așa, alunița mea, căpușa. Înainte de a pleca în vacanță, cred că am făcut un TikTok în care zis chestia asta, am fost la un control, doamna doctor s-a uitat, a stabilit că nu există niciun risc în ceea ce privește alunița asta și că atunci când o să am o săptămână liberă la dispoziție în care să nu aplic machiaj peste locul operat, să facem această intervenție.

Mi s-a făcut o excizie, înainte de excizie se face o anestezie, este singura durere pe care o simțiți și nu este deloc mare, înțepătura acului în jurul aluniței. După care, s-a tăiat în jurul aluniței și a fost extrasă.

Nu s-a făcut prin cauterizare sau răzuire, nu mă pricep exact, pentru că era genul de aluniță care ar fi crescut, oricum ar fi ieșit în relief, doar că n-ar mai fi fost pigmentată. Așa că eu am preferat să scoată cu totul ca să știu că am scăpat de un stres și nu mai iese nimic în evidență pe nasul meu, că m-am săturat.

Bine, asta cu stresul este o vrăjeală pentru că nu m-a stresat real niciodată alunița asta, doar că la un moment dat am zis: Băi, dacă tot mergem la dermatolog, hai să întreb și eu de asta, dacă se poate scoate, s-o scot, ce mai stau atât cu alunița asta. Mai și crește, mă enervează. A durat mai puțin de 10 minute intervenția, să știți, acum a și trecut efectul anesteziei și nu simt nimic ”, a povestit Theo Rose, în mediul online.