Theo Rose, apariţie neaşteptată! Cum a reacţionat Bogdan de la Ploieşti când a văzut-o: „Felicitări”

Bogdan de la Ploiești și-a luat toți fanii prin surprindere după ce a făcut un anunţ neaşteptat despre Theo Rose. Cântăreţul a publicat pe reţelele de socializare o fotografie cu colega sa de formaţie, iar internauţii au rămas uimiţi când au aflat despre ce este vorba.

Cu siguranţă Theo Rose a fost asaltată de mesajele fanilor săi după postarea cântăreţului. Dacă vă întrebaţi despre ce este vorba, ei bine Bogdan de la Ploieşti a făcut o glumă pe seama prietenei sale.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei doi artişti sunt foarte apropiaţi, ei având o relaţie frumoasa de prietenie. Astfel, aceştia îşi permit anumite glume. Se pare că, înainte de Halloween artista s-a constumat într-un personaj din cunoscutul film Avatar, iar manelistul nu s-a putut abţine să nu împărtăşeacă cu fanii acest moment.

Bogdan de la Ploiești a spus pe pagina sa personală de Instagram faptul că Theo este gata să își schimbe meseria și să joace în cea de-a treia parte a faimosului film. Pentru că nu a dat de înţeles faptul că este o glumă, cel mai probabil mulţi dintre admiratorii cântăreţei au luat acest anunţ în serios.

„Sora noastră va juca în Avatar 3. Felicitări!”, a anunțat Bogdan de la Ploiești.

Bogdan de la Ploiești, despre relația profesională cu Theo Rose: „A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia”

„Povestea mea cu Theo Rose, varianta reală, sună în felul următor: ea a cântat un refren dintr-o piesă de-ale ei pe TikTok, iar eu i-am lăsat un comentariu. Cred că acolo le-am atras atenția, și spun «le-am» pentru că nu mă refer numai la ea, ci și la producătorul și managerul ei și am fost contactat pentru o piesă. Evident, am cerut piesa, am ascultat-o și mi s-a părut foarte tare, era trasă de Alex Velea la momentul respectiv. Am acceptat colaborarea fără să stau pe gânduri.

CITEŞTE ŞI: THEO ROSE, APARIȚIE „DEMENȚIALĂ” DUPĂ CE S-A VINDECAT DE COVID. ȚINUTA PENTRU CARE A OPTAT L-A ÎNNEBUNIT PE CONSTANTIN ENCEANU. CE REACȚIE A AVUT ARTISTUL | FOTO

Am fost la studio, atunci ne-am cunoscut pentru prima oară. A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia, la modul că toți am simțit că locul meu e acolo. Drept urmare, am continuat și colaborarea cu Boier Bibescu, avem și același manager. Suntem ca o familie”, ne-a spus Bogdan de la Ploiești, în exclusivitate.

„Nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă”

„După ce am tras piesa «Nu pot fără tine», care a avut un succes incredibil de mare, amândoi am avut parte de multă atenție, și eu și Theo. La momentul acela am fost locul I în trending minimum trei săptămâni, așa că eram vizibili și era normal să apară și asocieri de genul între mine și ea. Ideea e că noi doi ne comportăm ca într-o familie, avem același manager și producător, compunem împreună, ne ajutăm reciproc la piese…

Alex (n.r. – Leonte, iubitul lui Theo Rose) e prietenul meu! Chiar eu am propus să facem acel răspuns, pe TikTok, care a «bubuit», în care eu mă prefăceam că o iau în brațe pe Theo și apărea el. Era răspunsul pe care îl așteptau toți oamenii, nu se mai putea… Ei ajunseseră într-un moment dificil și nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă. El e prietenul meu, ne vedem destul de des”, a continuat artistul.

Sursă foto: Instagram