Theo Rose, apariție „demențială” după ce s-a vindecat de COVID. Ținuta pentru care a optat l-a înnebunit pe Constantin Enceanu. Ce reacție a avut artistul | FOTO

Theo Rose, una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste, s-a vindecat de COVID și, după două săptămâni de carantină, a ieșit la o scurtă plimbare, prin Capitală. A atras, din nou, privirile tuturor, iar rochia pe care a purtat-o a avut un rol decisiv. Nu doar fanii, ci și Constantin Enceanu au avut ceva de comentat când au văzut poza cu cântăreața.

Theo Rose a avut o apariție “demențială” în Capitală după ce a scăpat de COVID, demonstrând, încă o dată, că este una dintre cele mai sexy artiste din România. Bruneta a îmbrăcat o rochie mulată, de culoare neagră, cu o crăpătură laterală. Cântăreața s-a lăsat fotografiată într-o ipostază sexy, după care poza a ajuns pe Instagram.

“Cam doamnă azi. La Gala Performantei si Excelentei”, a scris Theo Rose în dreptul fotografiei, care l-a pus pe jar inclusiv pe Constantin Enceanu.

Constantin Enceanu, după ce a văzut fotografia cu Theo Rose: “Cam goală!”

Până în prezent, imaginea a strâns peste 90 de mii de aprecieri și comentarii. Printre cei care au avut un cuvânt de spus cu privire la felul în care a ales să se îmbrace Theo Rose a fost și Constantin Enceanu, la rândul lui un apreciat artist. Acesta a scris în dreptul imaginii un mesaj scurt, care arată că între el și brunetă există o relație de prietenie.

“Cam goală!:)))”, și-a permis să scrie Constantin Enceanu, în dreptul pozei cu Theo Rose, îmbrăcată super sexy.

„Sunt pe jos„, a răspuns, amuzată, Theo Rose, după ce a văzut remarca lui Constantin Enceanu.

Se iubește cu nepotul lui Nea Mărin

Anul trecut, Theo Rose, pe numele din buletin Theodora Maria Diaconu, a intrat în competiția “Bravo, ai stil! Celebrities”. A ajuns până în finală, pe care a pierdut-o. A absolvit Liceul Dinu Lipatti din București și, în trecut, pe când era elevă, a fost coprezentatoarea show-ului KIDSing’ de la Kanal D. De mai bine de patru ani, artista se iubește cu Alex, nepotul lui Nea Mărin. Nu are, însă, gânduri de măritiș.

“N-am așteptat o reacție anume de la părinții mei. E frumos, e deștept, e bine făcut, ce puteau să zică? Mama m-a înțeles. Eu am fost mereu cu bun-simt și am mers cu Alex acasă. Într-o seară le-am făcut cunoștință pur și simplu. Am avut puține emoții cu tata. Dar i l-am prezentat și tata a spus: ‘Eu sunt taică-său’. Tata îmi spune că el mai vrea să facă o fată, că noi ne ducem la casele noastre. Deocamdată nu vreau să mă mărit”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Theo Rose.

