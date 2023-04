Theo Rose, bătaie în cușcă cu Nicole Cherry după sarcină? Propunerea primită cu brațele deschise de partenera lui Anghel Damian

Pe plan profesional încă nu există o colaborare între Theo Rose și Nicole Cherry, însă iubita lui Anghel Damian și-a făcut deja planurile despre o posibilă confruntare în cușca RXF. Care sunt motivele pentru care actrița din Clanul s-a cândit la o confruntare cu Nicole Cherry.

Invitată în cadrul unei emisiuni online, Theo Rose a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit persoana publică alături de care s-ar luptă în cușca RXF.

Theo Rose și Nicole Cherry în cușca RXF

Actrița din Clanul a recunoscut că nu este prima dată când se gândește la asta, iar cel mai potrivit adversar ar putea fi Nicole Cherry. Pe principiul că adversarii din ring trebuie să corespundă ca înălțime și greutate, iubita lui Anghel Damian nu are spune nu unei posibile confruntări.

„Noi ne-am mai imaginat chestia asta (n.red.: Cu cine ar vrea să se confrunte în gala RXF). M-am gândit cu cine aș putea să mă bat.(…) Nu să câștig, dar te gândești așa că trebuie să ai un adversar, na, trebuie să corespundeți acolo ca înălțime, greutate, știu și eu că m-am uitat.(…) Trebuie cineva așa, Nicole Cherry, de exemplu. Cu Nicole Cherry, așa câteva ”karăți”.

Dacă te gândești cu cine să te bați așa, te gândești, nu știu, și în carieră să corespundeți, să fiți cam acolo, eu zic că ar fi o adversară… și micuța ca mine, și slăbuță, și cu copil.”, a dezvăluit Theo Rose.

Theo Rose: ”Mi-a salvat viața, nu mai pot!”

Mult a fost, puțin a mai rămas. Se poate spune că a început numărătoarea inversă până când Theo Rose își va ține în brate copilul. Au mai rămas doar două luni, însă, până atunci, actrița din Clanul încearcă să rămână cu moralul ridicat, chiar dacă mai există anumite probleme de sănătate cu care se confruntă.

Foarte activă pe rețelele de socializare, artista le-a dezvăluit fanilor faptul că, în timpul răcelilor, are de-a face cu deficiențe respiratorii, problemă care îi îngreunează viața destul de mult.

„Răcelile din sarcină durează mult mai mult. După ce că sunt în stadiul ăla al sarcinii când începe să mă apese pe plămâni, pe diafragmă, peste tot, o răceală peste chestia asta vine cu și mai mari deficiențe respiratorii. Mi s-au înfundat sinusurile cu totul și m-am ramolit pe aici, m-am dat pe spate. Nu mai pot să respir!

Am sunat-o pe doamna doctor, i-am spus care e problema și neavând voie să iau nu știu ce tratament medicamentos, mi-a recomandat un spray nazal, care are efect de 12 ore. Vă spun cinstit, e cea mai mare descoperire a vieții mele, am zis că dacă mi se mai înfundă chiuveta, jur că dau eu cu el acolo, dar îmi e frică că îmi topește țevile. Deci nu se poate cu el! Mi-a salvat viața, nu mai pot! Gata, sunt fericită, respir!”, spunea Theo Rose.