Theo Rose, cele mai noi imagini cu burtica de gravidă. Artista și-a uimit fanii cu cea mai sexy ținută!

Theo Rose traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, iar asta pentru că artista este însărcinată, iar peste doar două luni își va aduce pe lume bebelușul. De curând, cântăreața a publicat în mediul online, câteva fotografii cu burtica de gravidă. Îmbrăcată într-o ținută extrem de sexy, solista și-a dat fanii pe spate!

Theo Rose este extrem de activă pe rețelele de socializare, iar de fiecare dată când „prinde” ocazia, artista nu ezită să împărtășească cu fanii cele mai frumoase momente din viața ei. Ei bine, de această dată, partenera lui Anghel Damian și-a surprins admiratorii cu o fotografie în care își etalează burtica de gravidă. Și nu oricum, ci îmbrăcată într-o ținută trăsnet!

Theo Rose, gravidă și …. „transparentă”

Chiar și însărcinată, Theo Rose a reușit să atragă privirile tuturor bărbaților, în mediul online. Cântăreața a postat o fotografie în care i se vede foarte bine burtica, iar asta se datorează ținutei ușor….transparente. Theo a purtat o salopetă neagră care i-a acoperit doar zonele intime. Deloc inhibată, artista a publicat imaginile fără să stea pe gânduri, ba chiar a reușit să facă furori printre cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Cântăreața mai are doar 2 luni până când își va ține bebelușul în brațe și este extrem de entuziasmată.

Theo Rose, probleme în sarcină

În urmă cu câteva săptămâni, Theo Rose le mărturisea fanilor că se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Cântăreața declara că este răcită, iar acest lucru este ceva mai complicat atunci când este vorba despre o sarcină. Mai mult, și-a sunat medicul pentru a se consulta în privința lucrurilor pe care le are de făcut pentru a se vindeca.

„Răcelile din sarcină durează mult mai mult. După ce că sunt în stadiul ăla al sarcinii când începe să mă apese pe plămâni, pe diafragmă, peste tot, o răceală peste chestia asta vine cu și mai mari deficiențe respiratorii. Mi s-au înfundat sinusurile cu totul și m-am ramolit pe aici, m-am dat pe spate. Nu mai pot să respir!

Am sunat-o pe doamna doctor, i-am spus care e problema și neavând voie să iau nu știu ce tratament medicamentos, mi-a recomandat un spray nazal, care are efect de 12 ore. Vă spun cinstit, e cea mai mare descoperire a vieții mele, am zis că dacă mi se mai înfundă chiuveta, jur că dau eu cu el acolo, dar îmi e frică că îmi topește țevile. Deci nu se poate cu el! Mi-a salvat viața, nu mai pot! Gata, sunt fericită, respir!”, spunea Theo Rose.

